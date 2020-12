El jueves diremos adiós al año más extraño y difícil de nuestras vidas, aunque el virus que las puso patas arriba seguirá con nosotros un poco más. Ahora, cuando se cumplen 12 meses del argumento que toda película de ciencia ficción querría, toca echar la vista atrás. ¿Por dónde empezar? Por el principio: diciembre, Wuhan.

CAPÍTULO 1. UNA EXTRAÑA ENFERMEDAD



Personal médico en el hospital Wuhan Fangcang, realizado en tiempo récord tras detectarse el virusen Wuhan. EFE

La noticia es desconcertante: una "extraña enfermedad" afecta a la población china, un "misterioso virus" provoca fiebre alta y graves dificultades al respirar. Todo indica que se trata de una neumonía desconocida. No tiene nombre (aún).

Solo hay una certeza: no se trata ni del virus del SARS ni del MERS, viejos conocidos. Este es novedad. China, inquieta, se mueve y reporta los casos a la OMS. Para el resto del mundo, ese virus con epicentro en un mercado de Wuhan no parece una amenaza real.

CAPÍTULO 2. ZONA CERO



Una enfermera distribuye medicamentos a pacientes en un hospital temporal, epicentro del coronavirus chino. EFE

Al menos 200 personas -que se sepa- tienen síntomas en menos de un mes en China. 50 terminan ingresadas. 7 están graves. Estos datos de enero son solo el principio, cada día van a más. El país asiático cierra el mercado de animales que considera el principal foco de contagio y reporta la primera muerte (o eso se creía entonces). Es 11 de enero y un nuevo coronavirus es el culpable. El contador echa a andar.

España, mientras, asiste a la investidura de Pedro Sánchez, al 'culebrón' europarlamentario de Junqueras, al cambio de ministra a fiscal general de Dolores Delgado... El virus se ve aún lejos hasta que el 30 de enero la OMS declara la emergencia sanitaria mundial y el 31 llega a España, a La Gomera, en el organismo de un hombre alemán (luego se sabrá que no fue el primero). Aún así, tampoco prestamos mucha atención.

CAPÍTULO 3. EXPANSIÓN



Un operario del Mobile World Congress, con mascarilla, horas después de ser cancelado. EFE

Llega febrero y, con él, otro caso en España. Esta vez, en Mallorca. Ya no se mira con tanto escepticismo al virus y una serie de hechos lo evidencian. Europa empieza a tomárselo algo en serio: Barcelona dice adiós a regañadientes al Mobile, Francia registra su primera muerte oficial e Italia aísla la zona norte. Ya no es un problema de China, es un problema mundial, y el virus encuentra en Italia su puerta de entrada a Europa. El país transalpino, cuya crisis se va expandiendo región a región, alerta: no es una simple gripe como nos repetían como un mantra; es algo más... y peor.

El 25 de febrero el coronavirus toca la Península: una mujer italiana en Cataluña. Dos días más tarde, un periodista que cubrió elAtalanta-Valencia en Milán da positivo. Después de él, le siguen hinchas y otros compañeros de profesión.

CAPÍTULO 4. NI OLOR NI SABOR



Principios de marzo y solo se habla de una cosa: la manifestación del 8-M. ¿Es seguro asistir o no? La marcha se celebra sin mascarillas y con 600 casos de coronavirus en España -parecían pocos para un país de 47 millones de habitantes-.

Fotografía aérea de la Gran Vïa por el 8-M. JORGE PARÍS

Italia, a un suspiro de distancia, impone dos días más tarde una cuarentena total. Está desbordada: ya es el segundo país con más infectados en todo el planeta. La inquietud crece en unos días: España cierra colegios y universidades, celebra eventos deportivos a puerta cerrada y sus hospitales empiezan a notar la tensión. Ya hablan de saturación y de escasez de material.

Sala de Urgencias de La Paz, repleta. JORGE PARÍS

El doctor Arribas, de la Paz, escribe un tuit alarmante: "Nos estamos quedando sin equipos de protección. Nos podemos quedar sin camas de UVI. Por favor, retuitea". La sombra del confinamiento acecha después de que la OMS declare la pandemia mundial el 11 de marzo y se hace realidad el viernes 13, el último día de vida 'normal'.

Un vehículo del Ejército en la Puerta de Sol, sin personas en la calle, tras decretarse el estado de alarma. JORGE PARÍS

El Gobierno decreta el estado de alarma y se impone un mando único. Aquí comienzan miles de páginas del BOE y ruedas de prensa interminables. Hay 4.000 contagios y un número indeterminado de muertos. Quedarse en casa ya no es una prioridad, es una orden.

Dos días después, confinada como el resto de españoles, quien escribe estas líneas pierde por completo el olor y el sabor. Ocurrió un buen día, sin avisar. ¿A qué sabe la piña? ¿Y la pizza? A lo mismo: a nada. Entonces no se sabía, pero ese síntoma (que un gran porcentaje de personas desarrolla) era la carta de presentación del Sars-Cov-2, ese virus que cada vez tenía menos de gripe y más de letal. Como yo, miles. De repente, miedo.

CAPÍTULO 5. Y LA VIDA CAMBIA



La Gran Vía completamente vacía tras decretarse el Estado de Alarma en España. JORGE PARÍS

Lunes, 16 de marzo. Primer día de teletrabajo obligado. En la calle apenas hay gente y, quien está, lo hace con temor: conductores, reponedores, dependientas... y los fotógrafos que retratan ese país fantasma, desierto, imborrable. Las ciudades se vacían mientras los hospitales se llenan.

Las noticias que llegan desde allí son dramáticas: escasez (de EPIS), saturación (hospitalaria), bolsas de basura (como uniforme), respiradores (para unos pocos)... Se habla de enfermería de guerra y de triaje: tú sí; tú no. Los aplausos de aliento se escuchan todos los días a las ocho. Por ellos, los nuevos héroes, los que se exponen al virus sin apenas material.

Nueva forma de vida Un grupo de sanitarios aplaude a las 20.00h. JORGE PARÍS Varias personas, con mascarilla en autobús. JORGE PARÍS Sin mascarillas en las farmacias ni supermercados. JORGE PARÍS El metro, vacío. Está prohibido pisar la calle, salvo para profesiones esenciales. JORGE PARÍS Una mujer carga con varios paquetes de papel higiénico en plena pandemia. EP Escasez de productos. El papel higiénico y la harina, los productos más demandados. JORGE PARÍS Una hamburguesería 'abandonada' tras el estado de alarma. JORGE PARÍS Las videollamadas pasan a ser nuestra vía de escape. JORGE PARÍS Teletrabajo como forma de vida. Un rompecabezas para las familias. JORGE PARÍS Los sanitarios, expuestos al peligro. JORGE PARÍS

Pasan los días y llega una fiebre (otra) la del papel higiénico y la de la harina, pero también la del "resistiré", los guantes y la de rociar todo con gel. La vida se divide en dos tiempos: el escritorio y el sofá.

De repente vivimos pegados al televisor, a las cifras, a la 'curva', a Fernando Simón (director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias), quien insiste: "¿Mascarilla obligatoria? No".

Mientras, miles de familias lloran amargamente alguna pérdida: la de una madre, un padre, un abuelo, una hija... Lo hacen en sus casas, solos. El virus arrebata hasta eso, el último adiós.

Miles de fallecidos en el Palacio del Hielo de Madrid, la morgue de España en la primera ola. JORGE PARÍS Así se convirtió el Palacio de hielo en morgue improvisada. Henar de Pedro

CAPÍTULO 6. RESIDENCIAS, IFEMA Y MORGUE



El 18 de marzo el foco se mueve a las residencias. Cientos de ancianos mueren solos a causa de la Covid-19 (la pesadilla lleva un mes con nombre). Y a grandes males, remedios de emergencia: el 23 empieza a funcionar el hospital del Ifema para dar respiro a un sistema al límite; el 24 el Palacio de Hielo de Madrid, por donde antes se patinaba, se convierte en morgue porque las funerarias tampoco dan abasto.

Operarios de una funeraria recogen el cuerpo de una persona fallecida durante la primera ola. JORGE PARÍS

El día 25, España, con más de 3.400 muertes, supera a China, si es que el dato de China es real, si es que los datos en general son reales (como luego cuestionará el exceso de mortalidad del INE).

Ifema, el hospital de la pandemia. JORGE PARÍS

CAPÍTULO 7. EN LA TRINCHERA

El primer día de abril trae noticias dramáticas, más aún: 100.000 contagios y casi 10.000. fallecidos Un día después, otra: 950 muertos en un día, récord. El Gobierno rectifica y cambia de criterio, ahora mascarilla sí (las hará obligatorias en mayo). Luego sabremos que antes no había. Tan duro y tan simple como eso.

Con la curva desbordando el gráfico, la odisea baja de planta: de urgencias a UCI, donde están los pacientes a los que el virus ataca sin piedad. Allí entró 20minutos un 17 de abril.

Los dos mundos de la UCI

Una línea invisible separa los dos mundos de la UCI del Ramón y Cajal. En este lado solo hay mascarillas. En el otro, 'astronautas'. En este lado la vida sigue. En el otro se batalla. Es justo ahí, en ese lado de la frontera, donde la vida trata de inclinar la balanza: "Me acuerdo de todos los pacientes que se me han muerto".

CARLOTA CHIARRONI | JORGE PARÍS​ Una sanitaria se emociona en la UCI del hospital madrileño Ramón y Cajal. JORGE PARÍS Varios sanitarios asean a un paciente en uno de los box. JORGE PARÍS Piel con piel para hacer frente a la radiación de una radiografía. JORGE PARÍS Un sanitario se desinfecta en el filo del box, antes de pasar de la zona 'sucia' a la zona 'limpia'. JORGE PARÍS Una sanitaria, con el Equipo de Protección Individual (EPI) al completo. JORGE PARÍS David Pestaña, jefe de críticos quirúrgicos del hospital Ramón y Cajal, atiende a 20minutos: "Antes era una cuestión de cantidad, ahora es de calidad". JORGE PARÍS Los pacientes en la UCI están desnudos, bocabajo, en prono. JORGE PARÍS El mayor logro de la unidad fue conseguir extubar a un paciente de 78 años. JORGE PARÍS El doctor Borja Hinojal atiende llamadas entre paciente y paciente. JORGE PARÍS Trabajo en equipo para quitarse el EPI. JORGE PARÍS Vista del exterior. JORGE PARÍS "Con el traje te deshidratas mucho", cuenta Nuria López, enfermera. "Me acuerdo de todos los pacientes que se me han muerto". JORGE PARÍS Solo uno de los pacientes de esta UCI es consciente de lo que pasa. La mayoría están sedados, intubados. JORGE PARÍS El comité de humanización del hospital es el responsable de que los pacientes puedan hacer videollamadas a casa a través de tablets. JORGE PARÍS Los dos mundos de la UCI los separa una línea invisible que se sitúa al final de cada box. Los que la sobrepasan tienen que ponerse el EPI. Al salir, se tienen que descontaminar. JORGE PARÍS

Fuera de los hospitales también hay crisis: los datos del paro son desoladores. Miles de negocios se van a pique, hay familias confinadas en 35m2 y la palabra que más se repite es "ERTE". Las colas del hambre son una realidad. Es el siglo XXI, sí.

Las colas del hambre a costa de la pandemia. JORGE PARÍS

CAPÍTULO 8. FRACTURA

Estamos en mayo ya y el confinamiento pesa. A los aplausos se suma otro sonido cada vez más fuerte: las caceroladas de las nueve. El consenso político para prorrogar los estados de alarma se rompe. Ya no se va a una (ni en el Congreso ni en la calle) y cada vez cuesta más sacarlos adelante. La desunión política desespera, pero los esfuerzos empiezan a dar sus frutos y los datos bajan poco a poco.

Varios sanitarios de un hospital de Madrid aplauden a las 20 horas. JORGE PARÍS Las caceroladas ganan protagonismo a las 21 horas como protesta a la gestión al Gobierno. JORGE PARÍS El Gobierno levanta restricciones y las personas se echan a las calles. JORGE PARÍS El Metro ofrece mascarillas y gel a los pasajeros meses después de que arrancara la pandemia. JORGE PARÍS Los niños siguen estudiando en remoto pese a que se levantan algunas restricciones. Jorge París Regresaron los bares, tras decretar el Gobierno su reapertura. JORGE PARÍS

El hospital del Ifema cierra y se pone en marcha un plan de desescalada para que la vida vuelva a ser lo que era. El día 20 las mascarillas se hacen obligatorias. El 27 se decretan 10 días de luto oficial para despedir a los que se han ido, son muchos los que no han podido hacerlo. Ya hay más de 27.000 muertos.

CAPÍTULO 9. LLEGA EL RESPIRO



Una pareja se abraza con emoción en el aeropuerto de Barajas. Llevaban separados por la pandemia unos meses. JORGE PARÍS

Junio es sinónimo de ilusión (¿engañosa?). El fin del estado de alarma llega el día 21 -se pasa del mando único a la gestión autonómica- y la vida empieza a parecerse a lo que era antes. Salvo por las mascarillas, los codos y la conversación: se habla de secuelas, covid persistente, trombos, alteraciones de olor y sabor, anticuerpos...

Y entonces un dato, el del estudio de seroprevalencia, sorprende: solo el 5% de la población española ha pasado el coronavirus. "¿Tan poco?", nos preguntamos todos. La sensación generalizada es la misma: "No puede ser".

Las vacaciones son atípicas, pero en julio quienes no han sido golpeados por el temido virus intentan olvidar en terrazas y playas. En agosto, la relajación de las medidas tiene consecuencias. No era una gripe, no afectaba solo a los mayores. Ya hay casos de jóvenes infectados. El ocio nocturno cierra.

Asistentes en el Museo del Prado con mascarilla. JORGE PARIS

CAPÍTULO 10. DÉJÀ VU



Los colegios abren en septiembre -no sin miedo- y los expertos hablan ya de una segunda ola. Los sanitarios se revuelven (especialmente los de atención primaria) y los hospitales alertan: "Volvemos a lo mismo y no sabemos si vamos a ser capaces de controlarlo a tiempo".

Toma de temperatura a alumnos en un colegio de Madrid Jesús Hellín/EP

A punto de acabar el mes, la Comunidad de Madrid, otra vez a la cabeza en número de casos, impone confinamientos por zonas básicas de salud. En unas semanas le seguirán el resto, aunque cada una a su manera. Cada Comunidad -y son 17- va por libre. El Gobierno ya no impone, sugiere. ¿Descentralización o un sálvese quien pueda?

CAPÍTULO 11. "LO PEOR VIENE AHORA"



Miles de infectados vuelven a copar los hospitales españoles. JORGE PARÍS

Octubre y la curva sigue en ascenso, justo cuando se cumplen seis meses de aquella primera vez en la UCI. Entonces, volver no estaba en los planes de nadie, pero el viernes 16, con la cifra más alta de la segunda ola hasta ese momento, entramos para ver cómo lo viven allí dentro. Los médicos temen al frío y la gripe, y su mensaje es claro: "Lo peor no ha pasado, eso viene ahora".

CAPÍTULO 12. ESPERANZA



A final de año dos temas monopolizan el debate: la temida Navidad y la ilusión por la vacuna. Araceli (no necesita más presentación que esa) abre camino, pero luego le siguen personas como Javier, que se puso la primera dosis para estar algo más cerca de su "nietillo", al que lleva una eternidad sin abrazar.

Abrazos en Sol ante un futuro de esperanza. JORGE PARÍS

A estas alturas, se han escrito ya miles de historias sobre el coronavirus. Muchas (demasiadas) terribles, dolorosas, pero también otras como la de Araceli o Javier, que nos ayudan a mantener la esperanza.

Las primeras personas en vacunarse en España Araceli, María Dolores, Vicente, Nicanor, Josefa... son algunas de las primeras personas en recibir una de los 4,5 millones de unidades que se dispensarán en España en los tres primeros meses. Todo arranca en las residencias, los lugares más castigados por el virus. Araceli, primera de toda España: "Es algo muy importante, por eso lo he hecho. A ver si salimos de todo esto, podemos salir y hagamos vida normal". EP Nicanor, a sus 72 años, ha sido el primero en la Comunidad de Madrid: "No me he enterado de nada. Todo perfecto". EFE Antonio y Pilar, en Andalucía. JUNTA DE ANDALUCÍA Con 89 años, Josefa ha sido la primera persona en recibir la vacunación en Cataluña. "No me tocó la lotería. Pero hoy sí me ha tocado. Y una de las gordas". EP Vicente, de 72 años, primera persona en ponerse la vacuna en Extremadura. "Para derrotar a este enemigo es necesario el compromiso de todos, especialmente entre los jóvenes". EP Francisco (70), pamplonés, ha reconocido sentirse "encantado", a pesar de que "era un poco reacio": "Me da un poco de miedo". GOBIERNO DE NAVARRA Emilia, de 80 años: "A ver si podemos abrazarnos; el día que coja a mis hijas no las soltaré en no sé cuánto tiempo". DGA Martí, 81 años, primero en vacunarse en la Comunidad Valenciana. "Ha sido un pinchacito y ya". EP Eulalia Josefa Paleo, conocida como 'Pepita', ha abierto camino en Asturias, donde ha animado a vacunarse "por el bien de todos". EFE Javier Martín, en La Rioja. "Me he puesto un poco nervioso, pero es algo normal. Tengo muchas ganas de ver a mi nietillo". EP

Josefa,de 83 años, ha sido la primera persona de Murcia. CARM NIeves ha estrenado la vacuna en Santiago de Compostela. A sus 82 años, ha confesado sentirse "como nueva". EP María Dolores, de 72 años, primera cántabra en recibir la vacuna. GOBIERNO DE CANTABRIA Bernardina Escudero, primera en Euskadi EP

Aunque ahora el desenlace se ve algo más cerca, las 320 muertes del martes y las más de 50.000 desde el inicio de la pandemia siguen presentes. Con solo el 9,9% de los españoles con anticuerpos y el fantasma de una tercera ola, es evidente que el virus nos acompañará todavía un poco más, que esta historia que empezó hace un año en un mercado de Wuhan está inacabada. Ojalá 2021 le dé un buen final.