La naturalidad de Marta Gilart al hablar sobre el cáncer de mama que superó ha servido para conectar con personas de todo el mundo

Marta Gilart se describe como una superviviente de cáncer de mama. Se lo detectaron cuando solo tenía 22 años y, además, en plena pandemia. Una experiencia que le ha servido para conectar con otras mujeres que han sufrido su misma enfermedad, ya que ha conseguido convertir su historia en una red de apoyo emocional a través de su perfil de Instagram.

Superar un cáncer de mama no es fácil. La nueva protagonista de Mejor Conectados de Telefónica, reconoce que tuvo que pedir ayuda para "gestionar el tsunami" de emociones que se avecinaba. Un acto que califica de "valiente" y al que anima desde sus redes sociales.

En su canal, Marta Gilart habla sin tapujos y con un toque de humor sobre el cáncer, así como de sus propias vivencias y los momentos más duros y difíciles a los que se tuvo que enfrentar. También comparte herramientas para afrontar una situación tan complicada como esta y, en todas ellas, destaca que aprender a gestionar las emociones es "clave" para salir adelante.

Un esfuerzo que, en ocasiones, puede requerir de la ayuda de otras personas e, incluso, de profesionales. "La vulnerabilidad no es algo malo. Si no puedes con todo, no pasa nada", insiste. Pedir ayuda es ser valiente, valorarte y buscar la forma de ser feliz. En ningún caso, de cobardes: "Nunca podríamos estar fracasando si buscamos mejorar".

"Necesité ayuda psicológica cuando me diagnosticaron cáncer. Hacer terapia me ayudó a gestionar el tsunami que me venía encima", cuenta Marta Gilart, que pasó por un tratamiento de quimioterapia, una mastectomía y distintas operaciones de reconstrucción mamaria. Unos procesos e intervenciones que pudo procesar emocionalmente gracias al apoyo que encontró en las terapias individuales y de grupo.

Ayuda psicológica y apoyo emocional durante el cáncer

La protagonista de esta historia se dio cuenta de que, para afrontar una situación tan dura, es necesaria la ayuda psicológica. Sobre todo, en los momentos más complicados. Una asistencia que, además, también puede hallarse en otros círculos que no tienen por qué ser necesariamente los más cercanos: "No estamos solos, siempre hay alguien que nos puede ayudar".

Con este espíritu, Marta Gilart ha creado, sin esperarlo, formó una red de apoyo emocional en su Instagram personal. "Cuando conectamos, podemos hacer cosas increíbles, no tengo ninguna duda. La individualidad no va a ningún sitio", afirma. En un mundo globalizado, las redes sociales han demostrado su utilidad para interconectar personas. Teniendo acceso a internet, puedes contactar con gente de todo el mundo y conocer casi en primera persona su relato.

En su caso, ella cuenta cómo se sintió durante su enfermedad y lo hace sin restricciones, de forma natural y empatizando con la comunidad que ha construido en estos dos años, la cual ya reúne más de 23.000 followers. Unas reglas que, según defiende, son fundamentales para entender mejor a tus seguidores e, incluso, a ti misma. "Expresarte tal cual te sientes y con total libertad es en sí una terapia", enfatiza. Conectar, en definitiva, sirve para hacernos aún más fuertes.

Precisamente, Marta Gilart admite que uno de los métodos más útiles para conseguirlo han sido las terapias grupales, ya que ayudan a conocer a otras personas que están en la misma situación y aportan perspectiva para gestionar emociones. "Acompañar a personas que lo están pasando mal es muy complicado. Nadie nos prepara para ello", se sincera.

Sin embargo, confiesa que hay muchas cosas sencillas que se pueden hacer para facilitar este proceso, como elaborar una playlist para el tratamiento, salir a merendar, dar un masaje, hacer la compra de la semana... "A veces, solo estar es suficiente", simplifica.

La conexión es básica para la vida

Desde sus redes, invita a sus seguidores a contar sus experiencias pues, como dice, descubrir que "no eres un extraterrestre" funciona, y mucho. "La comunicación es imprescindible. Toda la comunidad de Instagram me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a no sentirme sola y a sentirme comprendida", celebra. Además, puntualiza que ella también es feliz realizando esta labor: "Me hace feliz poder acompañar desde casa a gente que está pasando lo mismo que yo".

Marta Gilart destaca que "la comunicación es imprescindible" para conectar. TELEFÓNICA

De este modo, Marta Gilart explica que su perfil es "esa red de apoyo que nos puede sujetar cuando estamos cayendo". En este sentido, añade que en su canal no hay tabúes y, por tanto, engloba todos los temas del cáncer: muerte, sexo, debilidad, vulnerabilidad, salud mental…

"La quimioterapia, la terapia hormonal y la menopausia te afectan muchísimo a muchos niveles. Hace dos años que soy menopáusica y, si no se habla, no se conoce", ejemplifica. Por todo ello, concluye que "la conexión de las personas es superimportante para todo y para la vida en general".

