Los ecos del Prestige, una catástrofe incalculable que lo tiñó todo para siempre

"No os vengáis abajo cuando volvamos mañana y veáis la playa otra vez negra". Esta frase nos la dijo un militar en la isla de Ons, después de un agotador día recogiendo chapapote del Prestige. Habíamos llenado enormes cubos, en total varias toneladas, y estábamos exhaustos, pero satisfechos con la labor realizada. Mirábamos hacia la playa y sonreíamos: la habíamos dejado con el aspecto que debe tener una playa.



Así que a la observación que nos hizo ese uniformado, aunque se me quedó grabada, no le hicimos mucho caso. Más bien respondimos a ella con alguna risilla nerviosa, pensando que ese señor vestido con un uniforme al que no estábamos acostumbrados el grupo de niñatos de veintipocos años que éramos —aún no existía la UME y los militares no solían ayudar en incendios o nevadas—, era un exagerado.

