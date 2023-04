El ejecutivo que se apartó de Silicon Valley para caminar miles de kilómetros y frenar el estrés

A veces, centrarse en un único aspecto de la vida como es el trabajo puede hacer que pierdas la oportunidad de gozar de los pequeños placeres del ahora. Con el afán por mejorar su salud física y mental, Francisco Rábano dio un vuelco a su vida y cambió su forma de relacionarse con su entorno laboral y personal para “seguir conociendo a personas de las que voy a aprender y que van a aprender junto a mí, manteniendo conversaciones o momentos, incluso, de silencio. Sé que voy a seguir conociendo a empresas y emprendedores y emprendedoras que están trabajando para dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado”.

Y de esta necesidad surge Lenta Premura, el reto de recorrer 5000 kilómetros a pie alrededor de todo el perímetro costero de la península ibérica al encuentro de proyectos de innovación social, medioambiental y de desarrollo local. Pero Lenta Premura es mucho más que eso. Es también la reivindicación de una filosofía positiva, del reencuentro con nosotros mismos con el entorno, de dejarse sorprender por las experiencias de los habitantes de las localidades que va dejando tras su paso y, ante todo, de escuchar y aprender de forma conjunta.

“Tenía una vida de ejecutivo en Silicon Valley increíble, con equipos repartidos por medio mundo, viajaba por todo el mundo en avión, me recogían en coche… llevaba una vida que ni siquiera había soñado y creía que estaba encantadísimo con todo lo que hacía”, reflexiona Rábano. No obstante, hasta tres episodios graves de estrés hicieron que cambiara su forma de trabajar con sus equipos. El arranque de Lenta Premura, sin embargo, no significa que dejase de trabajar. El teletrabajo y su nueva forma de relacionarse con los empleados le permiten seguir trabajando mientras recorre el litoral español en busca de iniciativas sostenibles e historias humanas memorables.

Francisco Rábano cambió el rumbo de su vida por completo. CEDIDA

“A partir de ahí empiezo a desarrollar otra manera de relacionarme conmigo mismo y con mis equipos de trabajo. Esto no quiere decir que a mis equipos les metiera presión, pero mi propia manera de gestionar transpiraba un modelo de entrega y de estar todo el rato funcionando. En ese momento empiezo a desarrollar un estilo de trabajo formal y orientado a resultados, pero sin dejar de lado nuestra parte humana”, detalla orgulloso. “No olvidamos los objetivos empresariales y las necesidades de negocio, pero tampoco las necesidades que tenemos como seres humanos”.

Riqueza cultural y empresarial de España

Aproximadamente 40000 personas siguen por redes sociales las aventuras de Lenta Premura. La gente que conoce y los proyectos que nos inspiran y nos motivan a creer en un mundo mejor tienen enganchados a sus seguidores: “Después de haber viajado por medio mundo me di cuenta de que no conocía España. Con Lenta Premura puedo apreciar su riqueza cultural, la diversidad lingüística, las costumbres, la música y la manera de ser que tenemos”, afirma orgulloso. “España es un país bellísimo, riquísimo, diferente y a veces lo desconocemos”.

Este proyecto tiene como eje fundamental la “conexión con el pasado y con el presente” mediante el conocimiento de las gentes de las zonas por las que pasa y de las iniciativas que va descubriendo. “Llevo más de 100 empresas entrevistadas que están trabajando en dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado. Es un enfoque positivo el de Lenta Premura, de fe en la humanidad, de saber, de creer desde el interior que lo vamos a hacer mejor”, explica.

El enfoque de Lenta Premura es positivo, de fe en la humanidad, de creer que lo vamos a hacer mejor

Tras encontrar multitud de propuestas con propósitos sociales, medioambientales y de desarrollo local, considera que en España disponemos de muchísimo talento y de innovación, gracias a un gran “ecosistema de empresas, emprendedores y emprendedoras que están trabajando para dejar un mundo mejor”, dándonos cuenta de que la sostenibilidad “no solo es un tema de respeto y atención al medio ambiente, también lo es hacia nosotros mismos y con los demás”.

Historias humanas y proyectos excepcionales

Además de conocer proyectos emergentes de gran valor social y medioambiental, Lenta Premura le ha permitido a Francisco Rábano estar en contacto con la naturaleza y con lo urbano y aprender de nuestra forma de vivir en comunidad. “Voy por las ciudades y los pueblos experimentando y disfrutando de las diferentes maneras que ha tenido el ser humano de ser gregario, de aprovechar el espacio y de habitarlo”.

Francisco Rábano disfruta conociendo a los oriundos de los lugares que visita. CEDIDA

Esto le permite conocer a personas muy diferentes de las que se encontraba en su círculo habitual, lo que es, en su opinión, una de las maravillas de su proyecto: “Yo me paro muchísimo y la gente se para también para hablar conmigo. Hablamos de nuestras cosas y esa gente me cuenta sus aspiraciones, sus angustias y sus dudas. Yo les comparto las mías y esto es un alimento bestial”.

Una de esas personas que ha encontrado en su camino y que permanecerán en su memoria es Cipriana. Con 89 años, sigue regentando un establecimiento de ultramarinos en una zona costera, y le explicó cómo era la vida de antaño en esas zonas: “Empezamos hablando de lo difícil que es la vida marinera, pero especialmente en el olvido de las mujeres. Siempre la vida marinera se ha centrado en la dureza de quienes se lanzan al mar, pero no se habla del sacrificio de las mujeres que cuidaban de sus hijos, del ganado, de la huerta…”, recuerda.

“Demorarse es subversivo; pararse, revolucionario; cuidarse, una obligación”. Esto es lo que rezan las nuevas pegatinas que resumen a la perfección la idiosincrasia de su proyecto. Tomarse un respiro, gozar de los pequeños detalles de la vida, “aprender a vivir en la incertidumbre y a no saber qué vendrá y que no pase nada”, es una de las grandes enseñanzas que le ha proporcionado este camino. Un recorrido del que todavía le queda mucho por vivir, aprender y, por supuesto, disfrutar.

Demorarse es subversivo; pararse, revolucionario; cuidarse, una obligación

Francisco Rábano es el segundo protagonista de la temporada 2023 de #EnPositivo, un proyecto que publicamos en 20minutos con el objetivo de animar al lector a descubrir noticias diferentes, humanas, inspiradoras y, sobre todo, positivas, y que desarrollamos gracias al apoyo de Cepsa.