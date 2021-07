Historia de los Juegos Olímpicos: de Atenas 1898 a Tokyo 2020

Los Juegos Olímpicos se han celebrado un total de 29 ediciones, desde que en Atenas 1898 encendiera por primera vez la llama olímpica. Los Juegos de Tokyo serán la 30ª, aunque son conocidos como los XXXII Juegos Olímpicos, ya que se suspendieron tres ediciones: en Berlín 1916 —por la Primera Guerra Mundial—, Helsinki 1940 y Reino Unido 1944 —por la Segunda Guerra Mundial—, además del retraso de un año de la presente edición

Muchos han sido los avances en lo deportivo, desde mejoras tecnológicas hasta récords del mundo increíbles que ponían en jaque el regimiento de los seres humanos. Pero los Juegos Olímpicos también han sido el reflejo de la evolución de la sociedad, en la lucha por la consagración de la igualdad como eje, así como el espíritu deportivo.

20minutos repasa la historia de las grandes citas olímpicas:

ATENAS 1898

El Barón de Coubertin determinó el 24 de junio de 1894 que Atenas albergaría los primeros Juegos Olímpicos de la era Moderna, inaugurados el 6 de abril de 1896 por el rey Jorge I en los que participaron un total de 241 atletas, la inmensa mayoría griegos.

La realización de los Juegos en una Grecia en ruinas se hizo posible gracias a la aportación económica del griego George Aeroff de un millón de dracmas que aportaron el capital suficiente para que se celebraran, aprovechados para la remodelación de los recintos deportivos.

SEGUIR LEYENDO

PARÍS 1900

Los Juegos Olímpicos de París 1900 fueron los primeros del siglo XX, celebrados durante seis meses (del 14 de marzo al 28 de octubre) y en las mismas fechas que la Exposición Universal del Siglo XX, por lo que no tuvo la repercusión esperada.

En esta edición, participaron por primera vez las mujeres en unos Juegos y la anécdota se dio con un niño de ocho años, que actuó de timonel con el equipo holandés de embarcación.

SEGUIR LEYENDO

SAN LUIS 1904

Los Juegos Olímpicos de 1904 saltaron el charco para recalar en San Luis, pese a que Chicago había sido la sede elegida. Allí coincidió de nuevo con una Exposición Universal y, de nuevo, el caos organizativo por la falta de control sobre las marcas y los registros.

Fueron además los primeros Juegos que tuvieron incidentes racistas, ante la participación de personas de diferentes razas, al margen de los blancos, vestidos solo con taparrabos como exhibición.

SEGUIR LEYENDO

LONDRES 1908

Aunque en un principio era Roma la que tenía que haber acogido los Juegos Olímpicos de 1908, la erupción del Vesubio en 1906 provocó muchas pérdidas económicas para Italia y provocaron que la cita olímpica se trasladara a la capital británica, Londres.

Estos Juegos, por el entusiasmo con los que se acogieron en Londres, supuso el resurgir del olimpismo ideado por Pierre de Coubertin. Se creó un estadio olímpico, el White City, con capacidad para 10.000 espectadores y por primera vez se celebró una ceremonia inaugural.

SEGUIR LEYENDO

ESTOCOLMO 1912

Si cuatro años antes Londres salvó los Juegos Olímpicos, los de Estocolmo consolidaron la cita olímpica. Fueron unos Juegos modélicos, en los que aparecieron los primeros héroes olímpicos.

Se probaron nuevos avances tecnológicos, como el cronometraje eléctrico y la utilización de la foto finish, que evitaron que las decisiones tomadas por los jueces fueran fuente constante de conflictos.

SEGUIR LEYENDO

AMBERES 1920

Amberes 1920 supone el retorno a la celebración de unos Juegos Olímpicos, después de que Berlín 1916 no se celebrase por culpa de la Primera Guerra Mundial, hecho que marcó enormemente las conciencias de los deportistas.

Se mantuvieron los problemas en la organización así como en la financiación, debido al poco margen de reacción que tuvo el país belga para la reconstrucción, así como la edificación de instalaciones para que se celebrasen las diferentes competiciones.

SEGUIR LEYENDO

PARÍS 1924

París se resarció de su primer fracaso, en 1900, con unos excelentes Juegos Olímpicos en 1928 en los que se estrenó el estadio de Colombes y la primera Villa Olímpica.

La insistencia del barón Coubertin, que abandonaba la presidencia del Comité Olímpico Internacional, hicieron que París fuera de nuevo sede de unos Juegos Olímpicos. Además, por primera vez se dividió la competición y nacieron los Juegos de Invierno.

SEGUIR LEYENDO

AMSTERDAM 1928

Los de Ámsterdam fueron los Juegos Olímpicos en los que la antorcha olímpica no se apagó a lo largo de los tres meses que duraron (del 17 de mayo al 12 de agosto) y supuso el regreso de los vetados tras la Primera Guerra Mundial, Alemania y Austria.

Las mujeres participaron en atletismo, en pruebas no muy largas, en 100 metros, 800 metros, 4x100 relevos, lanzamiento de disco y salto de altura, aunque la de 800 metros no volvió a tener participación femenina hasta Roma 1960, por la interpretación de que las mujeres no eran lo suficientemente fuertes.

SEGUIR LEYENDO

LOS ÁNGELES 1932

Los Juegos volvieron a Estados Unidos 28 años después y sirvió al país americano para hacerse perdonar el fiasco de 1904. A pesar del crack del 29 y la crisis económica, estos Juegos fueron un éxito económico pero no deportivo, por la baja participación europea.

En la ciudad del cine, las estrellas del celuloide se mezclaron con los deportistas, por lo que era habitual ver a Gary Cooper, Douglas Fairbanks, Charles Chaplin o Joan Crawford por las instalaciones olímpicas.

SEGUIR LEYENDO

El estadounidense Jesse Owens obtuvo cuatro medallas de oro en los juegos de Berlín 1936. 20MINUTOS.ES

BERLÍN 1936

Berlín 1936 fueron los Juegos del régimen nazi, en los que el régimen de Adolf Hitler también se impuso sobre el propio deporte, discriminando a muchos atletas por sus características raciales, bajo un disfraz de malos resultados.

Se desarrollaron durante 16 días, del 1 de agosto al 16 del mismo mes, con la particularidad que, en estos Juegos, la antorcha olímpica recorrió todo el mundo.

SEGUIR LEYENDO

LONDRES 1948

Como ya ocurrió tras la I Guerra Mundial, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial los Juegos Olímpicos se reanudaron en Londres en 1948. La situación no era la más apropiada, ya que había escasez de comida y la Villa Olímpica se instaló en barracones militares.

Los setenta españoles que acudieron a Londres participaron en diez deportes: pentatlón moderno, waterpolo, boxeo, atletismo, remo, vela, tiro, natación, hockey sobre hierba e hípica. Fue en este último donde se produjo el único éxito español.

SEGUIR LEYENDO

Zatopeck alcanzó gran reconocimiento por sus victorias en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y, especialmente, en los de Helsinki 1952.. 20MINUTOS.ES

HELSINKI 1952

Los Juegos Olímpicos de Helsinki llegaron en plena ebullición de la Guerra Fría, fraguándose la división absoluta entre los países capitalistas y comunistas. La antorcha olímpica no pudo cruzar Rusia por la negativa de Stalin y los atletas soviéticos no se mezclaron con el resto de selecciones.

La antorcha olímpica fue portada por Paavo Nurmi (doce medallas olímpicas), mejor deportista finlandés de todos los tiempos, lo que pasó a representar al ‘finlandés volador', que fue la imagen del cartel de los Juegos.

SEGUIR LEYENDO

MELBOURNE 1956

Era la primera vez que unos Juegos se celebraban en Oceanía, y la diferencia horaria provocó que los Juegos se retrasaran hasta noviembre. Además, las leyes sanitarias australianas para los animales provocaron que las pruebas hípicas se trasladaran a Estocolmo.

Políticamente, los Juegos de Melbourne fueron boicoteados por España, Holanda y Suiza, ya que la URSS invadió Hungría. Egipto, Líbano e Irak no participaron por la presencia de Israel tras la Guerra del Sinai y China no viajó al ser aceptada Taiwan.

SEGUIR LEYENDO

El Coliseo romano fue el escenario para un espectáculo de luces durante la celebración del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 en Roma en 2010. EFE

ROMA 1960

Después de muchas solicitudes, Roma albergó los Juegos Olímpicos de 1960 y la ciudad italiana se esmeró en la celebración, presentando una de las mejores instalaciones de la historia olímpica. Además, estos Juegos contaron con el beneplácito del Papa.

La representación española desplazó a Roma 143 atletas, para 16 deportes, la representación más numerosa hasta el momento. Once mujeres formaron parte de la expedición, participando en natación, gimnasia y esgrima.

SEGUIR LEYENDO

TOKIO 1964

Los primeros Juegos Olímpicos en una ciudad asiática, en Tokio, destacaron por los avances tecnológicos. Con los años fueron conocidos como los 'Juegos Perfectos'.

Dos deportes debutaron: el voleibol, que fue la primera competición por equipos que pudieron disputar las mujeres; y el judo, con clara dominación local.

SEGUIR LEYENDO

'Black Power' en los Juegos de México '86 EFE

MÉXICO 1968

Los Juegos Olímpicos de México 1968 se celebraron pese a que diez días antes se produjeron unos incidentes con numerosos muertos y heridos entre estudiantes y policías.

Época de revoluciones y asesinatos de personajes ilustres como Robert Kennedy y Martin Luther King, fueron unos Juegos marcados por el 'Black Power' y la celebración de los estadounidenses Tommy Smith y John Carlos, que cuando sonó el himno de Estados Unidos en el podio de los 200 metros lisos, se descalzaron y alzaron el puño como reivindicación de la raza negra. Fueron expulsados posteriormente de la selección.

SEGUIR LEYENDO

Los efectivos policiales alemanes entran con vehículos blindados en la Villa Olímpica de Munich el 5 de septiempre de 1972. GTRES

MÚNICH 1972

Esta cita olímpica en Múnich ha pasado a la historia por el 'martes negro'. Un comando terrorista palestino, de la organización ‘Septiembre Negro', entró en la Villa Olímpica y mató a dos deportistas israelíes y secuestró a nueve. A cambio de su liberación, pedían la excarcelación de 200 guerrilleros palestinos, presos en Israel.

Se les permitió trasladarse en helicóptero hasta el aeropuerto. Allí, la policía alemana abrió fuego contra los terroristas, que hicieron estallar varias granadas, provocando la muerte de todos los rehenes, tres de los seis secuestradores y un policía alemán.

SEGUIR LEYENDO

Nadia Comaneci durante las olimpiadas de Montreal. ARCHIVO

MONTREAL 1976

Montreal 1976 fueron unos Juegos algo complejos, debido a la alta inversión realizada por la ciudad canadiense y por la ausencia de apoyos del gobierno central para acarrear con partes de los gastos realizados para el desarrollo de instalaciones.

Esta edición fue la protagonizada por grandes personajes del mundo del deporte, como es el caso de Nadia Comaneci, tras conseguir el primer diez otorgado a un ejercicio en gimnasia, con tan solo 14 años, y por lo que pasaría a la historia.

SEGUIR LEYENDO

MOSCÚ 1980

En plena Guerra Fría, con una clara división entre el bloque capitalista y el soviético, y con la invasión de Afganistán por la URSS, Estados Unidos amenazó con el boicot olímpico si no eran retiradas las tropas. Moscú se negó y el boicot, con el apoyo de más de 50 países, entre los que destacaron Alemania Occidental, Japón, Kenia, Canadá y muchos de África y Sudamérica se hizo realidad.

España participó pero bajo la bandera y el himno del Comité Olímpico Internacional.

SEGUIR LEYENDO

Una imagen para el recuerdo de los Juegos de Los Ángeles 1984 Captura

LOS ÁNGELES 1984

Año para la inclusión de la natación sincronizada y la gimnasia rítmica como deportes olímpicos, entre otras pruebas. Además, Juan Antonio Samaranch debutó como presidente del Comité Olímpico Internacional, a la vez que los Juegos se convirtieron en un espectáculo rentable, al aparecer grandes sponsors como Coca Cola o General Motors, que financiaron de forma privada la organización de los mismos.

Sigue patente la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS, con motivo de los últimos años de la Guerra Fría y, fruto de las desavenencias entre ambos, los soviéticos no participarían en estos Juegos.

SEGUIR LEYENDO

Ben Johnson celebra su victoria en Seúl 2008 antes de ser descalificado. EFE

SEÚL 1988

El ascenso y la caída de Ben Johnson. Por segunda vez se celebraban unos Juegos Olímpicos en el continente asiático, en Seúl, a pesar del boicot de Corea del Norte secundado por Cuba, Etiopía, Nicaragua y las Islas Seychelles.

Hasta Seúl se desplazaron cerca de 9.000 deportistas de 159 comités olímpicos y se incorporaron varios deportes, como taekwondo, béisbol o el tenis de mesa. Después de 60 años reapareció el tenis con jugadores profesionales.

SEGUIR LEYENDO

El vuelo de Fermín Cacho en 1992. ARCHIVO

BARCELONA 1992

Por fin, en 1992, España tuvo la oportunidad de celebrar unos Juegos Olímpicos, en Barcelona, todo un éxito de organización. La Ciudad Condal se transformó para acoger la cita olímpica. La montaña de Montjuic acogió el gran Anillo Olímpico, con el Estadio y el Palau Sant Jordi.

La acogida de los barceloneses fue espectacular, no hubo incidentes, y como afirmó el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, "los de Barcelona habían sido los mejores Juegos Olímpicos de la historia".

SEGUIR LEYENDO

Michael Johnson tras lograr el oro en los 200 metros en Atlanta 1996. ARCHIVO

ATLANTA 1996

Se cumplían 100 años desde los primeros Juegos modernos celebrados en Atenas en 1896, y todo apuntaba a la ciudad griega como sede, pero se los llevó Atlanta por su potencial económico. La nota negra la puso el atentado terrorista que tuvo lugar el 27 de julio en el Parque Olímpico del Centenario, que provocó dos muertos y 110 heridos.

Deportivamente, la cita fue un éxito de pluralidad, ya que hasta 79 países consiguieron algún metal, la cifra más alta de la historia. Además, debutaron deportes como el voley playa, la bicicleta de montaña, el remo ligero y el fútbol femenino. Y se incorporó un deporte exclusivo para mujeres, el sóftbol.

SEGUIR LEYENDO

Maurice Greene, uno de los triunfadores en Sidney 2000. EFE

SIDNEY 2000

Los primeros Juegos Olímpicos del siglo XXI fueron un símbolo contra el dopaje, incluyendo en el juramento de los deportistas una consigna por el espíritu deportivo.

En Sidney 2000 hubo una masiva afluencia de público durante toda la competición, y las instalaciones de la ciudad australiana fueron catalogadas como unas de las mejores de la historia de los Juegos, incluyendo proyectos de mejora del medio ambiente, sin despreciar el diseño y la estética.

SEGUIR LEYENDO

David Cal, campeón olímipico en Atenas 2004 ARCHIVO

ATENAS 2004

Atenas, 108 años más tarde, volvió a acoger unos Juegos Olímpicos, los más costosos de la historia y los primeros con más de 200 naciones. Como recuerdo a los primeros Juegos modernos, junto a la medalla se entregó a los tres finalistas una corona de laurel.

Sus mascotas oficiales fueron Atenea y Febo, llamados así en honor de los dioses protectores de la ciudad.

SEGUIR LEYENDO

Michael Phelps, estrella en Pekín, con una de las medallas de oro que ganó en los Juegos de Río. EFE

PEKÍN 2008

Los Juegos Olímpicos de Pekín fueron los de Michael Phelps y Usain Bolt, los dos grandes deportistas de aquel verano del 2008. Poderosos, dominantes e incontestables en sus disciplinas, natación y atletismo respectivamente, acapararon la atención en unos campeonatos en los que China consiguió desbancar a Estados Unidos en el medallero oficial.

El país anfitrión, China, fue el gran triunfador en sus Juegos Olímpicos, en los que acumuló 51 oros, 21 platas y 28 bronces, frente a los 36 oros, 38 platas y 36 bronces de EE UU (más medallas pero menos oros). Rusia secundó a ambas selecciones en el medallero con un total de 72 preseas, seguida por Reino Unido y Alemania.

SEGUIR LEYENDO

El atleta jamaicano Usain Bolt brilla también en Londres. Kerim Okten / EFE

LONDRES 2012

Ryan Lochte , Yannick Agnel o Chad Le Clos se atrevieron a retar al mejor deportista olímpico de todos los tiempos, Michael Phelps, pero tan solo duró un día, el tiempo justo para que el ‘tiburón de Baltimore’ reaccionara y batiera todos los récords habidos y por haber. Con sus ocho metales de oro, superó a la gimnasta rusa Larisa Latynina y dejó el listón del medallero individual en 22 (18 de ellas, de oro).

Usain Bolt ganó los 100 metros y los 200 dándose un paseo y ante la asombrosa mirada de su amigo Yohan Blake, siempre segundo. Jamaica completó su hegemonía con la victoria de Fraser-Pryce en el 100 femenino y en el relevo 4X100, donde Carter y Frater se sumaron a la fiesta de Bolt-Blake.

SEGUIR LEYENDO

Mireia Belmonte consiguió dos medallas en Río 2016. EFE

RÍO 2016

Los primeros Juegos Olímpicos disputados en Sudamérica no fueron precisamente un éxito de organización, con muchos problemas extradeportivos. Eso sí, el desastre que parecía que iba a ser a pocos meses de su celebración, con muchas instalaciones aún por acabar, finalmente no fue tan exagerado y los logros deportivos lo taparon todo. Tampoco hubo ni rastro del Zika, tan temido unos meses antes.

Michael Phelps finalmente participó en Río, con 31 años, pese a su retiro de la natación tras Londres 2012. El tiburón de Baltimore sumó otras seis medallas en 2016 para finalizar su carrera como el mejor nadador de todos los tiempos: 28 preseas olímpicas, 23 de ellas de oro, tres de plata y dos de bronce, muchas más que algunos países en toda su historia.

SEGUIR LEYENDO