Y da igual si se recorren los bares aledaños del Reale Arena de San Sebastián o los de San Mamés. Zurito o cañón, y a enredar por los locales. De bar en bar. Trago aquí, pincho aquí, trago allá, pincho allá… y a ser posible, por favor, bote para el ‘pote’: las cuadrillas juntan los dineros en una previsión de gasto que suele quedarse corta y que conviene alimentar de vez en cuando. Y siempre pide uno lo de todos, por lo que no conviene cambiar en exceso de bebida (si es a vinos, a vino; a cervezas, a cerveza; a sidras, siempre sidra), y el que lleva el dinero reunido paga lo de todos. Para que la barra fluya y así tenga ritmo; y nadie pierda más tiempo del necesario. Bienvenidos al norte. El arte de ‘potear’.



​Así, en el Txirrita de San Sebastián, tres camareros atienden a centenares de aficionados. Y no se les nota agobiados. Lanzan brazos por doquier. “Media de calamares”, piden a cocina. Y dos más, en cocina, remiten por vía de urgencia medias raciones de calamares frescos, rebozados y fritos casi al momento. A toda pastilla. Pedidos, recién hechos, y servidos al instante. Zurito, cañón, txakolí o sidra escanciada. Y esto no se debe parar a la hora de pagar. Paga uno y que pase el siguiente. El noble arte de ir de pinchos por el norte de nuestro país.



Como en La Catedral de Bilbao, al lado de la catedral de San Mamés. La vista se pierde por la barra repleta de oportunidades. El amante de la tortilla aquí tiene su catedral. Cuando juega el Athletic Club, los bocadillos saltan cabezas para llegar de la barra a donde haga falta. Pero no siempre los aficionados del Athletic o de la Real Sociedad tienen suficiente con un par de pinchos. Hay quien apuesta por sentarse además a comer. Por lo que se conoce como “una buena jamada”. El habitual mesa y mantel al sur del Ebro.

​

​Y en San Mamés la Campa de los Ingleses es una opción espectacular. Desde el interior se observa todo el estadio, con vistas al césped, y mientras calientan los jugadores, los aficionados degustan un cocido de garbanzos y berza, alcachofas fritas sobre cremoso de nabo o arroz salteado con verduras y secreto. Luego hay tres segundos; tres postres… y lo que haga falta. La ‘jamada’ en San Sebastián está garantizada en el Haritza. A escasos cien metros del Reale Arena. Tenemos hojaldre de espinacas y queso de cabra, revuelto de jamón y hongos; chuleta, rape, costilla; y torrijas, arroz con leche o tarta de zanahoria.



​Así es ElDerbi Vasco, que aproveche.