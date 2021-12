Esfuerzo, ilusión y resiliencia para alcanzar el éxito empresarial

EN COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

En estos tiempos difíciles en los que la economía se resiente a causa de la situación sanitaria sobrevenida por la COVID-19, el afán por crecer y la ilusión por crear un nuevo proyecto tiene premio. Multitud de mujeres emprendedoras han recibido el impulso necesario para emprender y crear empresas en un contexto complicado gracias al programa PAEM (Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres).

Esperanza es una de las cerca de 5.000 emprendedoras que han recibido el apoyo del Programa PAEM de la Cámara de Comercio de España y el Instituto de las Mujeres, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Esperanza Lineros es la responsable de Atempra Sur. E.L.

“En la vida no basta solo con tener alas, sino que hay que aprender a desplegarlas, una a una, e iniciar el vuelo para conseguir hacer lo que quieres, independientemente de los obstáculos que te vayas encontrando en el camino”. Este es el mensaje que quiere transmitir Esperanza Lineros, responsable de Atempra Sur, un centro especializado en tratar el bienestar de las personas que acuden a terapia buscando una ayuda en su día a día, en aspectos relacionados con la neuropsicologia, logopedia o fisioterapia, entre otros.

Su trayectoria como emprendedora y empresaria no ha sido fácil. Ella creció en un entorno muy desfavorecido para las mujeres: “Tuve que traspasar muchas fronteras, incluso matricularme a escondidas para estudiar Magisterio. Tenía pocos apoyos, salvo mi madre, pero eso no frenó mi ímpetu de seguir y le eché más ganas, si cabe. En mi entorno, crear un negocio era algo muy disruptivo, pero ahí está”, apunta Esperanza, mientras recuerda la gran ayuda que para ella ha supuesto el proyecto PAEM en su trayectoria empresarial.

A Esperanza Lineros siempre le han preocupado todos los temas relacionados con la infancia. E.L.

La gran motivación que le llevó a poner en marcha Atempra, en el año 2007, fue ayudar a los demás. Gracias a su formación como docente y su contacto diario con niños, Esperanza era consciente de que había muchos casos de pequeños con dificultades que no se trataban adecuadamente, bien porque los padres no reconocían el problema o porque desde el punto de vista sanitario no se les atendía con celeridad. “Me di cuenta de que era necesario atender las necesidades de los niños lo más pronto posible, incluso en el vientre materno. Y ahí arrancó Atempra. Primero estaba yo sola y contaba con la ayuda de dos profesionales, tan solo unas horas al día, y ahora con una plantilla de casi una docena de personas”, afirma con orgullo y agradecimiento hacia los profesionales de la Cámara de Comercio de Sevilla, a los que conoce desde hace varios lustros y que tanto le han ayudado a la hora de buscar apoyos, financiación y mejoras para su negocio.

Y en este largo camino, Esperanza no ha dejado de formarse, ya que, además de Magisterio en la especialidad de Educación Infantil y Primaria, cuenta con un máster en Atención Temprana y, en la actualidad, está estudiando Logopedia Clínica.

"Ni la edad ni el entorno son límites. Tienes que ver lo que quieres y, cuando te das cuenta de que puedes llevarlo a cabo, es maravilloso. No hay nada igual"

Y lo hace para ayudar con las mejores herramientas a su alcance, y por eso está convencida de que “ni la edad ni el entorno son límites. Tienes que ver lo que quieres y lo que te apasiona y, cuando te das cuenta de que puedes llevarlo a cabo, poco a poco, es maravilloso. No tiene precio, no hay nada igual”, concluye.

Remedios Fernández ha contado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Almería. R.F.

Otro ejemplo de persona muy inquieta, con ganas de emprender y crecer continuamente, es Remedios Fernández, quien puso en marcha un proyecto de formación en tecnología digital para el emprendimiento que está destinado a despertar la curiosidad, la creatividad y las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes, las familias y los docentes y romper las barreras tecnológicas que existen, en este ámbito, en las familias, en la educación y en las mujeres.

“Estoy muy enfocada en el problema de los estereotipos de género que persisten en el ámbito tecnológico y que impiden o dificultan que muchas chicas se incorporen a este campo profesional con tanta proyección de futuro. No podemos seguir ‘dejándolas atrás’ y permitiendo que se pierda todo el potencial que pueden, y deben, aportar”, apunta.

En el ámbito tecnológico no podemos seguir dejando atrás a las chicas y permitiendo que se pierda todo el potencial que pueden y deben aportar

Gracias a este proyecto, Remedios ha recibido asesoramiento, ha tenido información de ayudas y ha podido contactar y conocer a otras empresarias y emprendedoras. “Además, me ha facilitado participar en varias jornadas y ‘coworkings’, donde he podido presentar y ofrecer mis servicios, y dar a conocer mi proyecto”, asegura.

Según su experiencia, emprender es un camino apasionante, pero también muy duro y, a veces, puede ser muy solitario. “Al principio estás llena de dudas y anhelos, te das golpes por tu inexperiencia, hay momentos en que tus sueños parecen alejarse… Luego viene la lucha con el mundo real: los impuestos, el papeleo, la necesidad de darte a conocer, de desarrollar cada vez más tu proyecto… Tener en esos momentos una ayuda, una mano amiga que te acompañe, te reconforte y te guíe, es vital”, indica.

"Tener una ayuda, una mano amiga que te acompañe, te reconforte y te guíe es vital"

Ella pone en valor el apoyo recibido en los últimos años por la Cámara de Comercio de Almería y el Programa PAEM y anima a todas las personas que empiezan “a buscar y participar en programas como estos. A descubrir que hay muchas cosas ‘ahí afuera’ que te pueden ayudar”, concluye esta emprendedora digital que, en el año 2015, puso en marcha el proyecto educativo MomandGeek, ganador de varios premios a nivel nacional.

Remedios Fernández ha puesto en marcha un proyecto de formación en tecnología digital para el emprendimiento. R.F.

Apoyo y asesoramiento para las emprendedoras



El Programa PAEM cumple quince años en activo ofreciendo asesoramiento empresarial a las mujeres que se embarcan en nuevos y atrevidos proyectos de negocio. Esta iniciativa de la Cámara de Comercio de España y el Instituto de las Mujeres cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo.

En el año 2020, gracias al programa PAEM, 4.800 mujeres han recibido asesoramiento y orientación con el fin de poder poner en marcha sus proyectos empresariales y de emprendimiento. Un apoyo que ha permitido generar 1.066 empleos y crear 940 empresas.

La campaña “Mujeres que emprenden, sociedades que crecen” tiene como objetivo sensibilizar a las mujeres y a su entorno para que opten por fomentar la actividad empresarial mediante el autoempleo. Además, este plan orienta, acompaña y ayuda a las emprendedoras durante el proceso de creación de empresas y la consolidación de las mismas, con el fin de que estos proyectos sean viables y sostenibles en el tiempo.

Cerca de 4.800 mujeres han recibido apoyo y orientación para la puesta en marcha de sus proyectos empresariales y de emprendimiento

Y todo esto se consigue con la red de gabinetes presenciales de promoción empresarial a las mujeres, que tienen su sede en las Cámaras de Comercio territoriales. Aquí facilitan a las emprendedoras ayuda para solicitar diferentes subvenciones y financiación, asesoramiento especializado, diagnósticos sobre la viabilidad de cada proyecto, asesoramiento online, boletines e información sobre jornadas, ferias y actividades formativas.

Gracias al Programa PAEM también se facilita a las emprendedoras la solicitud de financiación a través de un microcrédito sin avales de Microbank de hasta 25.000 euros, del Grupo CaixaBank.