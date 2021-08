De directiva a profesora de pilates: Sofía saltó hacia su sueño para ser feliz

OFRECIDO POR COFIDIS

En una vida podemos vivir muchas más vidas. Esta idea sirve de punto de partida para la serie ‘VIDAS’ que Cofidis ha estrenado por su 30º aniversario. Inspirada en historias de personas reales que han decidido dar un giro a su existencia y perseguir sus sueños, en el segundo capítulo cuenta cómo Alberto se atreve a dejar un trabajo estable para convertirse en profesor de música, su verdadera pasión.

Muchos españoles han vivido una revolución vital como la de Alberto a raíz de la pandemia. Por un lado, estar más horas en casa y teletrabajando ha hecho que repensaran si su situación laboral coincidía o no con sus verdaderos intereses. También ha sido tiempo de redescubrir aficiones que teníamos olvidadas y de redescubrirnos a nosotros mismos.

Por otra parte, como recogen las cifras oficiales, durante el último año muchas personas se han quedado en paro, han pasado por un ERTE o han sufrido un ERE: según los datos del Ministerio de Trabajo, en junio había en España 3.614.339 desempleados; la agencia Efe calcula que los expedientes de regulación de empleo podrían afectar a unas 45.000 personas en 2021; y los medios recogen que aún hay más de medio millón de trabajadores en ERTE.

Si le damos la vuelta con un enfoque optimista, este momento puede ser una oportunidad para cambiar de vida. Volviendo a los datos del ministerio, el desempleo bajó en 248.544 personas (-6,43%) en junio, respecto al mismo mes de 2020, y se firmaron 1.798.047 contratos. ¿Cuántas nuevas vidas puede haber detrás de estos números?

Redescubrimiento personal

Como confirma Mayte García Caneiro, ‘coach’ de desarrollo personal y emprendimiento y autora del libro ‘Cambiar de vida a los 40’, la pandemia ha llevado a muchos “a hacerse preguntas” y “plantearse: ¿yo quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida?”. Desde su experiencia, que cuenta en el podcast que acompaña al segundo episodio de la serie VIDAS, el perfil de quienes se plantean dar un giro a su existencia coincide con “personas que se han quedado sin trabajo, que han tenido un ERE y de pronto se sienten desvalidas, llevan una trayectoria profesional muy larga y no saben qué hacer”.

Pero también se ha encontrado con algunos que simplemente quieren “cambiar de trabajo” porque sienten que “ha llegado el momento de ponerse las pilas”, ya sea en su sector o en otro completamente distinto. Según la experta, se lo plantean muchas más mujeres (“un 70%”) que hombres. Y una de esas mujeres es Sofía Gutiérrez-Ambrossi, la protagonista real que inspiró la segunda entrega de VIDAS.

Detrás de estos procesos suele haber algo “mucho más profundo”, explica la ‘coach’, que tiene que ver con la “realización personal” y no tanto con un simple cambio de trabajo. Ella detecta “una necesidad de dejar un legado” ante la pregunta de “¿qué hago yo aquí, cuál es mi propósito en la vida”. El giro vital de Sofía es un buen ejemplo de ello.

En la cumbre de su carrera, cuando había triunfado como directiva de empresa, Gutiérrez-Ambrossi empezó a hacerse preguntas. “Sentía que tenía éxito, pero solo profesional”, reconoce, “tenía una buena posición laboral” pero algo “dentro” le hacía sentir que “en el fondo, no era éxito, porque no tenía éxito personal”. Ahí comenzó un proceso “gradual” en el que no hubo “un detonante concreto” y que ella vivió como algo natural: “Tengo dos hijos y, cuando empezaron a independizarse y a vivir ya por su cuenta, en los dos últimos años, entré en el mundo del ‘fitness’, que me gustaba de siempre y se me daba bastante bien”. Ahora es una feliz profesora de pilates, un sector que nada tiene que ver con su anterior ocupación.

Sofía Gutiérrez-Ambrossi era directiva de empresa y lo dejó todos para hacerse profesora de 'fitness' y ser más feliz. CEDIDA

Echando la vista atrás, reconoce que antes “le daba mucha importancia a la seguridad, a la estabilidad tanto en la casa como en la pareja, en el trabajo… en todo. Pero luego me he dado cuenta de que es más importante buscar un camino que te haga más feliz, aunque sea más inestable o más inseguro”. En su caso, después de este cambio radical se percibe como alguien “más creativo, más fuerte” e incluso se siente rejuvenecida. “Yo me he salido del carril y he cambiado de casa, de pareja y de trabajo”, confiesa entre risas.

Mayte García nos lanza una pregunta: “¿Qué es el éxito?”. Desde su experiencia, cuando vives una revolución personal de este calado, llega un momento en el que “empiezas a no dar tanto valor a lo material” y eres capaz de “disfrutar con cosas muchísimo más pequeñas”; de hecho, te das cuenta de que haber prescindido de la dependencia de las cosas materiales incluso “da más felicidad”.

Cambiar de vida a los 40

Aunque bromea con la crisis de los 40, una fase que suele coincidir con la búsqueda de cambios vitales importantes, García Caneiro advierte de que esto te puede pasar “a los 30, a otros a los 50 y hay otros que directamente no hacen esa transformación”. A Sofía le ayudaron mucho sus hijos y su pareja: “Me empujaron mucho a arriesgarme y entonces me lancé… y estoy muy contenta de haberlo hecho”.

Mayte García reconoce que no siempre es sencillo: “Hemos estado educados en una cultura del funcionariado y no es fácil salirse de eso, dar el salto e ir contracorriente, lanzarte en una barquita que no sabes adónde te va a llevar”. Sin embargo, cree que compensa porque la meta va a estar “mucho más alineada contigo, con lo que tú quieres”, si persigues algo que te haga “vibrar y sentir bien contigo”.

“Hay veces que es complicado remar contra esa marea, pero es muy satisfactorio”, reflexiona la ‘coach’ y avisa de que la respuesta del entorno familiar y social “no siempre es positiva, siempre van a tener una opinión y tú tienes que decidir qué lugar le vas a dar a esa opinión”. Puntualiza que “lo importante es lo que tú creas y sientas”, pero siempre “siendo realista”.

El consejo de Sofía Gutiérrez-Ambrossi es “que se lancen y que arriesguen, pero teniendo lo mínimo cubierto. Solo se vive una vez, haz algo que te guste mucho y que disfrutes”.

Serie VIDAS

La experiencia de Sofía es muy similar a la de Alberto, el protagonista del segundo episodio de la serie VIDAS: ‘Atreverse a cambiar de vida’. Durante el confinamiento, hastiado por su trabajo y motivado por la idea de mitigar la soledad de su vecina de enfrente, decide dedicar tiempo a algo que conecte con su verdadera pasión: la música. Las clases particulares de guitarra de balcón a balcón empiezan siendo un entretenimiento para dar paso a un cambio de vida, donde la felicidad se impone al simple éxito laboral.

La serie VIDAS es un proyecto de Cofidis que parte de experiencias de personas reales, para contar historias que motivan a perseguir los sueños y buscar nuevos caminos hacia la felicidad. Estos proyectos de cambio de vida brillan por su afán de superación e invitan a hacer realidad proyectos que nos hagan recuperar la ilusión. En una vida hay muchas vidas, ¿por qué no vivirlas todas?