Cris y Fanny: La aventura de dar vida

OFRECIDO POR COFIDIS

VIDAS. Así se titula la nueva serie de Cofidis inspirada en personas reales y sus historias en nuevos caminos donde la superación y el deseo por cumplir los sueños son más fuertes que cualquier impedimento. En el primer episodio se narra la historia de Silvia y Marta, una pareja que decide tener un hijo. Como ellas, Cris y Fanny, protagonista del primer podcast de VIDAS, tuvieron el mismo deseo, seguido por una pregunta: ¿Por dónde empezamos?

En España, a pesar de que decrecen los nacimientos, los tratamientos de reproducción asistida han aumentado en seis años casi un 30%, según datos del Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Fertilidad.

Las causas son diversas: aumento en la edad de las mujeres, distintas alteraciones o, como es el caso de Fanny y Cris, parejas de dos mujeres que quieren formar una familia. “Hay muchas parejas que buscan embarazo y, si después de seis meses o un año no lo consiguen, buscan ayuda”, explica Carmen Segura, directora médica y especialista en medicina reproductiva de la Unidad de Reproducción del hospital HLA Moncloa. El coste de los tratamientos, cuenta, oscila entre los 1.000 y los 4.000 euros por intento de fecundación; aunque pueda parecer caro, es un coste mucho más asumible que el de otros países, donde la cifra se puede elevar hasta los 150.000 dólares. “En España, los tratamientos son seguros, dan muy buenos resultados y son muy asequibles”, explica.

Para Fanny y su pareja, Cris, ese paso llegó cuando decidieron formar una familia. Hoy tienen dos hijas, Vera y Dana; el camino que las llevó hasta ellas estuvo cargado de preguntas, de dudas y de aprendizaje.

Cris y Fanny, de Twolesmums, con sus hijas Vera y Dana. Twolesmums

¿Por dónde empezamos?

“Lo primero que se te ocurre es recurrir a tu ginecólogo”, explica Fanny, que ha contado parte de su proceso en la cuenta de Instagram TwoLesMums. “En nuestro caso, llegamos y le dijimos que queríamos ser madres, las dos, de una sola vez”, cuenta.

“Nosotras nos encontramos que no en todos los sitios era bienvenida una pareja como la nuestra”, aclara. Tras un tiempo de búsqueda, llegó el ‘flechazo’: conocieron a Carmen, como profesional de la Clínica Moncloa, que comenzó a llevar su caso. “Carmen fue la bendición de nuestra vida”, asegura Fanny. Para ellas, lo más importante fue “llegar al lugar adecuado, que haya canales, que la información esté asequible, que la gente pueda acceder a todo con transparencia”. Al fin y al cabo, como explica Fanny, “pones tu vida en manos de los profesionales que están allí”.

Una carrera de fondo

Carmen sonríe al escuchar la definición de su paciente, y traza un paralelismo: “La figura del médico es como la del preparador de alguien que prepara una oposición: vamos a ver qué tenemos, qué tenemos que reforzar, y vamos a recorrer este camino juntos; sabemos que nos pueden suspender, pero que podremos presentarnos otra vez”.

Ese posible suspenso es, como apuntan ambas, probable. “Los bajones son inevitables, pero ahí es cuando florece ese trabajo, esa comunicación de la pareja, esa expectativa bien puesta” cuenta Fanny. “Duro es, pero tú no estás caminando sin apoyos: vas con tu bastón, con tu equipo médico, con tu pareja, paso a paso, y aunque el camino se puede hacer duro a veces, al final hay una meta clara y es llevadero”.

La definición con la que ambas se quedaron fue la que les dio Carmen: Tener a Vera fue una “carrera de fondo”, en la que no tenían que mirar los obstáculos, sino la meta que querían alcanzar. Esa meta materializada hoy en dos niñas que demuestran que el camino mereció la pena. “Creo que hay algo que tenemos que aprender, y es a fiarte de la ciencia, de la medicina, del trabajo y de tu equipo”, sentencia Fanny.

El método ROPA

En parejas de dos mujeres, el método ROPA suele ser el elegido a la hora de dar el paso hacia la maternidad. Tal y como explica Carmen Segura: “La que tiene mejores óvulos por edad, o más posibilidades de embarazo, suele proporcionarlos, y la otra persona lo gesta”, apunta. “De esta forma, ellas se sienten más cómplices, más unidas a la hora de gestar, tener su hijo y sentirlo de las dos”.

Ser madres supuso, para Fanny y Cris, un trabajo previo con sus familias y una decisión: quedarse por encima de la opinión de los demás. “Generalmente la noticia estuvo bien aceptada, pero si no te pones el abrigo de resbalar, no viviríamos como vivimos”, explica. “Lo comunicamos, pero sin pedir permiso a nadie”.

Con respecto a sus hijas, el día a día fluye “de una forma más sencilla que la que tienes en la cabeza: Somos dos mamás y ya está”. Hacen falta, eso sí, ciertos referentes de diversidad. “No hay nada que haga referencia a la homosexualidad que no sea de forma residual y señalatoria”, lamenta; para combatirlo, son ellas las que proporcionan a sus hijas una red de contacto con familias monoparentales, homoparentales y diversas en general. “Estamos trabajando la diversidad, estamos integrándola como la normalidad, porque la normalidad es diversa”.

El bienestar, como bien apunta Carmen, es físico, pero también psicológico. El trabajo de la empatía también está relacionado con el hecho de ser médico. “Creo que lo importante como médico es que no le digas a alguien solo lo que tendría que hacer, sino que le ayudes a hacerlo”, apunta. Fanny coincide: “El apoyo médico es fundamental. Yo me he enamorado de este equipo, y años después seguimos con el enamoramiento. El equipo médico lo es todo”.

Serie VIDAS

La aventura de Fanny es también la de Marta y Silvia, las protagonistas del primer episodio de la serie VIDAS: En busca de una nueva vida. Novias desde la universidad, buscan ser madres, una decisión que da un giro a sus vidas. Cada caso es un mundo, pero algo está claro: gracias a los avances médicos, cada vez más personas se animan a dar el paso.

VIDAS es una serie emprendida por Cofidis e inspirada en personas reales, en historias que animan a reencontrar la ilusión y emprender nuevos caminos. El espíritu de superación, la pasión y el camino para hacer realidad los sueños unen a sus protagonistas y animan al espectador a vivir más. En una vida hay muchas VIDAS, ¿por qué no vivirlas todas?