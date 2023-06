Gemita desvela las claves del éxito en Twitch: "Ser uno mismo engancha a la gente"

Ofrecido por Telefónica

La creación de contenido digital ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. Las plataformas para darse a conocer están en auge y cada una cuenta con un público distinto que hay que valorar para dirigirse a él de la forma más correcta. Saber diferenciarse y ofrecer algo personal es fundamental para destacar en un mercado que no para de crecer y cambiar.

Una de las streamers más influyentes del panorama nacional es Gemma Gallardo, más conocida en redes como Gemita, que agrupa un total de 1,5 millones de seguidores en Twitch y otro millón en Instagram. Se trata de una comunidad tan amplia y con una conexión tan especial que ella misma nunca imaginó que podría llegar a crear a través de internet.

"No sabía cómo de estrecha podría ser esa relación con las personas a través de una pantalla, hasta que me dediqué a ello", cuenta la protagonista de la nueva historia de Mejor Conectados de Telefónica. "Cuando estoy en directo, lo que compartimos entre todos es muy grande", señala aún asombrada.

Gemita fue una de las primeras streamers en aparecer en pantalla y hacerse un hueco en el mundo gamer como mujer. En su primer directo, acumuló más de 250.000 seguidores y consiguió el minuto de oro del día. Habla de videojuegos pero también abarca otras temáticas como la moda o la actualidad que impere en el momento.

Abordar diferentes temáticas es, de hecho, parte de su éxito. "Lo que me diferencia de otros streamers es la variedad que hay en mi contenido", afirma. Sin embargo, también puntualiza que este varía en función de la plataforma en la que se publique, ya que el recibimiento es distinto en cada una de ellas.

A pesar de la competencia que ha surgido en el último año y medio, con más protagonismo femenino, Gemita continúa posicionada en un lugar destacado y reconoce que estas nuevas referencias son positivas para la sociedad porque inspiran. Defiende que personas así pueden impulsar a otras a tomar su mismo camino porque ven sus capacidades en sus experiencias y son conscientes de sus posibilidades para decir "puedo seguir sus pasos", desmontando clichés como que las mujeres no juegan a videojuegos.

¿Cómo crear contenido digital?



A todos aquellos que quieren imitarla les aconseja que inicien esta profesión con mucha calma y paciencia. Les recomienda que esto sea un hobby y que no descuiden el resto de obligaciones. "Hay que tener un plan B", insiste. Gemma estudió la carrera de Física y llegó hasta aquí "por cosas de la vida", ahora confiesa que tener esos estudios es "un as bajo la manga" que le da la tranquilidad suficiente para dejar la creación de contenido cuando las cosas vayan mal o no quiera dedicarse a ello. "Tener esto da mucha paz mental", asevera.

Otro aspecto relevante es encontrarse cómodo con lo que generas: "Lo más importante es crear un contenido que a ti te encante, te enamore y con el que te sientas identificado". Algo que también tiene que ir ligado con los gustos de la audiencia, es decir, "hay que buscar el equilibrio entre lo que te apasiona y lo que quiere ver la gente". Una ecuación en la que entra en juego la creatividad y la esencia de cada individuo: "Ser uno mismo es lo que va a enganchar a la gente". "Es importante tanto el contenido como la persona", remarca.

"Hay que buscar el equilibrio entre lo que te apasiona y lo que quiere ver la gente"

La organización es otra pieza clave en este oficio. Tener un calendario de publicaciones y cumplirlo es de gran ayuda para establecer una estrategia, sobre todo si compaginas muchas plataformas y contenidos tan distintos como Gemita. La entrevistada se planifica de manera semanal y comunica su agenda a la audiencia para que esté atenta a sus publicaciones.

Con todo, puntualiza que pueden surgir temas de actualidad que son interesantes para el público y, en consecuencia, interesantes para afrontar. "También hay que tener la capacidad de cambiar y adaptarse a lo que se venga. En definitiva, tener la capacidad de improvisar", explica.

A pesar de la intensidad de las redes sociales, la desconexión es igual de fundamental. Tener tiempo libre y contemplar la pausa como una necesidad es, desde su punto de vista, un requisito para cuidar la salud mental y mantener una buena calidad en los contenidos.

Gestionar los comentarios negativos



La constante exposición supone un aluvión de comentarios positivos, pero también de críticas (aunque sean una minoría). Saber manejar los comentarios más dañinos y tener la capacidad de que estos no te afecten requiere de un trabajo previo que Gema ha tenido que gestionar desde el inicio porque, como le sucede al resto, no estaba preparada.

"Yo siempre intento quedarme con las cosas buenas e enriquecerme de ellas. Intento que me sirvan como motivación para crecer personalmente y, también, como creadora de contenido", detalla. Todo lo que sean insultos y faltas de respeto, "debes dejarlo aparcado y no hacerle caso", añade.

Consciente de su papel en las redes sociales, expone la importancia de transmitir valores buenos y positivos a la audiencia. "Aunque el entretenimiento no es una herramienta para educar, somos la cara que ve mucha gente". Para ella, una razón suficiente para tener la "responsabilidad" de servir como "ejemplo" y mostrar la mejor versión de uno mismo.

Gemita reconoce que en las redes sociales hay conexiones muy fuertes y enriquecedoras. TELEFÓNICA

"Cuando conectamos somos capaces de hacer cosas increíbles", manifiesta Gemita, en consonancia con el mensaje que también traslada la iniciativa de Telefónica. "La conexión que se crea a través de internet, en procesos streaming, es tan enriquecedora y tan fuerte que dan hasta escalofríos", describe. En este sentido, relata que el sabor de la victoria cuando gana en directo también la paladean sus seguidores, así como también el sentimiento de frustración cuando pierde el juego: "Es un 'compartimos todo' increíble que no lo puedes llegar a entender si no lo vives".

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una plataforma de contenidos de Telefónica donde personalidades de éxito, como el chef Ferrán Adrià, el periodista Iñaki Gabilondo o la nadadora paralímpica Teresa Perales, ponen en valor el poder de las conexiones humanas. "Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas", afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.