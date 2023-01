¿Eres capaz de adivinar de dónde proceden estas palabras relacionadas con el dinero?

El dinero copa todas las capas de nuestra sociedad, de nuestra realidad y, en definitiva, de nuestras vidas. Está presente desde la transacción más mínima que tenemos que acometer y existen referencias culturales de todo tipo al mundo de las finanzas. Así, el imaginario está plagado de anécdotas y curiosidades alrededor de todo lo referente a la economía, el dinero, los billetes, los precios y los bancos.

Todas estas pequeñas historias han ido alimentando el interés por las finanzas y han aumentado el atractivo de las mismas. Muchos de estos datos tienen su origen en la historia y en formas de vida ya caducas hoy en día. Descubre estos interesantes acontecimientos y sucesos que hacen del dinero algo sumamente llamativo para todos.

La hucha del cerdito

En la Inglaterra del siglo XV se fabricaban cazuelas, jarras y muchos tipos de utensilios de cocina con un tipo de arcilla de un color naranja muy suave. Todavía se sigue recurriendo a este material, también llamado ‘pygg’, para fabricar algunas herramientas y aparatos simples.

En aquel momento se comenzaron a utilizar jarras compuestas de este material para almacenar monedas. Como eran jarras de este tipo de arcilla, las denominaron piggy jar. Con el uso de las mismas totalmente asentado en el siglo XVIII, comenzaron a llamarse piggy bank, debido al juego de palabras entre el tipo de arcilla y cerdo en inglés. Además, en muchas culturas el cerdo simboliza bonanza económica.

Periódicos económicos

Es conocido que los periódicos financieros han adoptado un color salmón. Lo que no es sabido por todos es que se debe a una rivalidad histórica entre dos medios londinenses, el Financial Times y el Financial News, que vivieron una auténtica batalla a finales del siglo XIX por hacerse con la confianza de sus lectores. El Financial News surgió en 1884 y tuvo un control férreo del mercado hasta que cuatro años después llegó el Financial Times para hacerles una dura competencia.

Al director del medio más reciente le inquietaba que no se diferenciaran del todo de sus rivales, máxime cuando tenían un nombre similar. Por ello, el 2 de enero de 1893 comenzó a imprimir papel en color salmón. Además, era más económico, lo que hizo que las ventas subieran y se convirtieran poco a poco en un referente, lo que provocó que el resto de periódicos lo fueran imitando.

La palabra ‘salario’

Las pagas que perciben los empleados han adoptado diversas denominaciones y expresiones a lo largo del tiempo. A causa de las diferentes formas de pago que han ido apareciendo, como el trueque, heredamos expresiones como ‘pagar en especie’, lo equivalente a pagar en frutos o géneros y no en dinero.

La palabra ‘salario’ tiene su origen en el Antiguo Egipto, cuando pagaban a sus soldados con sal, un mineral muy preciado porque servía para conservar los alimentos. De este intercambio de sal por trabajo viene esta palabra. Según la Real Academia Española, es “la cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena”.

Los billetes del Monopoly

Aunque se trate de un simple juego de mesa, la popularidad de Monopoly en jugadores repartidos en más de 100 países ha supuesto una impresión masiva de billetes, hasta el punto de que ha impreso más billetes que la Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy día, el Libro Guinness de los récords lo sitúa en el Top 1 de juegos de mesa más jugados.

En 1935, Charles Darrow, un vendedor que se había quedado en paro tras la Gran Depresión, patentó este juego basado en The Landlord’s Game, de Elizabeth Magie Phillips. La compañía Parker Brothers compró sus derechos de producción y se dispararon las ventas. Así, no es de extrañar que los billetes impresos de Monopoly hayan superado en número a los reales de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El material de los billetes

Aunque pensemos que los billetes que utilizamos en nuestro día a día son de papel, no es cierto. En la mayoría de los países, el papel moneda no está compuesto de papel, sino de algodón, lino y otras fibras textiles como el abacá, que proporcionan una mayor resistencia al agua. Por ejemplo, el billete de dólar está compuesto en tres cuartas partes de algodón y la restante de lino.

Además de para protegerlos del agua, para asegurar su resistencia se les aplica alcohol o gelatina. La vida media de un billete puede ser de unos dos años. Australia es el país que se asegura mayor resistencia en sus billetes al hacerlos de polímero. Asimismo, este componente dificulta mucho su falsificación.

El origen de ‘bancarrota’

Al igual que la hucha de cerdito, el origen de la palabra ‘bancarrota’ también se remonta al siglo XV. En concreto en Italia, en un contexto en el que surgieron cambistas que se colocaban en las plazas de los pueblos y las ciudades. Estos, sentados en un banco frente a una mesa, cambiaban monedas de otros países e incluso efectuaban préstamos económicos.

No obstante, en esta época no estaba muy regulado y algunos de estos banqueros se aprovecharon de sus clientes. Otros dejaban de tener liquidez como para realizar préstamos. En esos casos, las autoridades rompían literalmente el banco y la mesa del prestamista para que nadie dudase de que esa persona no fuera de fiar. De ahí, surgió la palabra bancarotta.

