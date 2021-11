Uno de cada cinco alumnos que ingresan en universidades españolas tiene serias dificultades económicas para afrontar el pago de las matrículas de grado. La Fundación “la Caixa” apuesta por el talento joven y ofrece la primera convocatoria de becas para que cincuenta estudiantes con talento y pocos recursos puedan realizar estudios de grado universitario en España.

Con el compromiso de contribuir a una sociedad más justa e igualitaria, la Fundación “la Caixa” promueve la igualdad de oportunidades y apoya a alumnos excelentes que, sin esta ayuda, no podrían permitirse seguir desarrollando su carrera. Asimismo, estas becas prevén tener un impacto positivo en el contexto familiar del alumno e impulsar el ascenso social de su entorno.

Convencidos de la importancia de la educación, la Fundación “la Caixa” incluye a los cincuenta beneficiarios en un programa de apoyo integral, que acompaña al becario a lo largo de toda su etapa universitaria. Además de la dotación económica, les ofrece un curso de idiomas, ayudas adicionales para estancias internacionales, un programa de acompañamiento y formación en habilidades transversales para el desarrollo personal y académico.

De un entorno familiar complicado, a la universidad

Álex, un brillante estudiante de 18 años natural de Tarragona, es uno de los cincuenta alumnos que han recibido la beca de grado de la Fundación “la Caixa”.

Álex podrá comenzar sus estudios universitarios gracias a la Fundación “la Caixa”. (FLC)

Pese a un contexto complicado, nunca dejó de estudiar. Terminó bachillerato con una nota media de 9,84 y complementó sus estudios participando en varios concursos literarios. No obstante, su talento no era suficiente para ir la universidad.

Cuando creía que no iba a poder pagarse la matrícula, la Fundación “la Caixa” le concedió una beca de grado para estudiar. Aunque su situación familiar no fue sencilla, su anhelo de seguir progresando como persona derribó cualquier impedimento: “Hoy me he prometido no dejar de aprender nunca para construir ese futuro que me debo”, dice el joven.

La importancia de esta beca para Álex

Álex cuenta que se centró en sus estudios y en el ejercicio físico para salir adelante: "Si yo basaba mi vida en estudiar, en mejorar como persona a nivel individual y en tener más formación que el resto, sabía que iba a tener un futuro más próspero".

Siempre estaba al tanto de todas las ayudas, subsidios y becas a nivel nacional y “en cuanto salió toda la información” de las becas de la Fundación “la Caixa”, vio que cumplía con todos los requisitos. Habló con sus profesores acerca de esta “oportunidad única” y se presentó al proceso de selección para obtener una beca de la Fundación “la Caixa”.

Esta beca de grado supone “la posibilidad de no tener que preocuparte de la economía, ni de los gastos que te pueden perjudicar”, asegura.

Tanto él como el resto de becarios podrán disfrutar, además, de ventajas como un curso de inglés subvencionado, aportaciones extraordinarias para estancias internacionales, un programa de acompañamiento y formación en habilidades transversales. La beca de grado de Fundación “la Caixa” supone “la posibilidad de no tener que preocuparte de la economía, ni de los gastos que te pueden perjudicar”.

“En el caso de mi hermano, también veo que es una persona brillante, tiene mucho potencial, pero necesita un apoyo"

El joven valora muy positivamente la labor social de la Fundación “la Caixa” que, más allá de la aportación económica, impulsa al entorno de los beneficiarios de las becas. “En el caso de mi hermano, también veo que es una persona brillante, tiene mucho potencial pero necesita un apoyo”, asegura Álex, quien considera que, si están cubiertas “todas las necesidades tanto económicas como anímicas o afectivas”, puedes desarrollar todo el potencial del alumno y hacer que “sea una persona brillante y que se sienta realizada el día de mañana”.

Cincuenta historias por contar

Álex es solo uno de los ejemplos superación de estudiantes que, pese a su situación compleja, han alcanzado la excelencia académica. Los primeros beneficiarios de estas nuevas becas de grado se unen a la comunidad de becarios de la Fundación “la Caixa”, una comunidad de talento formada por más de 5400 estudiantes, investigadores y profesionales referentes en sus campos de estudio.

Los becarios de esta primera convocatoria de becas de grado son, en su mayoría, mujeres (60%) y están repartidos en más de 20 universidades españolas. La Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía son las regiones que reciben más estudiantes con apoyo de Fundación “la Caixa”. Las disciplinas de estudio de los alumnos son variadas: 14 del área de Ciencias Sociales, 13 de Ciencias de la Vida, 12 de Artes y Humanidades y 11 de Ciencias Teóricas y Aplicadas.

Los alumnos disfrutarán de financiación para material y equipamiento informático. FLC

Para ello han tenido que cumplir requisitos como haber sido beneficiarios de la dotación fija por renta, umbral 1 de renta familiar, de la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional, o la del Gobierno Vasco en la convocatoria del curso 2020-2021; haber superado el último curso de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en el curso 2020-2021; así como haber superado las pruebas de acceso a la universidad en la convocatoria ordinaria de 2021. Si te interesa esta beca para el próximo curso, suscríbete para recibir un aviso cuando se abra la nueva convocatoria.

Apoyo a la comunidad universitaria

Los programas de becas de la Fundación “la Caixa” son reconocidos por su transparencia y rigurosidad en sus procesos de selección. A través de un régimen de concurrencia competitiva, se ha evaluado y seleccionado a los primeros becarios de este programa.

El proceso de selección se ha desarrollado en dos partes. Primero tuvo lugar una preselección de los 150 alumnos con las mejores notas y, después, una segunda fase de elección de los cincuenta mejores candidatos, mediante entrevistas ante un comité de evaluación externo.

El programa de becas de la Fundación “la Caixa” nació en 1982, con el objetivo de fomentar la movilidad internacional e impulsar la excelencia académica y la investigación en los mejores centros del mundo a través de su programa de posgrado en el extranjero. Posteriormente, se desarrollaron programas de doctorado y posdoctorado en España y Portugal. Durante 40 años, más de 5.400 estudiantes e investigadores han obtenido una de estas becas.

Con este nuevo programa de becas de grado de la Fundación “la Caixa”, que cuenta con una dotación de 2,3 millones de euros, se cubren todas las etapas de la formación universitaria y posuniversitaria, al mismo tiempo que se da un nuevo giro y se combina, por primera vez, la excelencia académica con la equidad social.