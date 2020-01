Salomon Speed Cross 5, hechas para sentir el terreno

Vamos poco a poco. Yo no soy Kilian, ni Luis Alberto, pero amo tanto la montaña como ellos y brincar de arriba a abajo durante decenas de kilómetros e incontables horas no se me da mal del todo. Al final es la costumbre, casi antes de salir al sol ya estoy rondando las cumbres. Y nunca me canso, o casi.

Durante los últimos años he probado material hasta llenar un armario entero de casa y un zapatero ni mucho menos pequeño. Hay de todo: Altra, Hoka, Sportiva y, por supuesto, Salomon, zapatilla talismán y que me dio la oportunidad de probar su nueva joya, las Speed Cross 5.

Al abrir la caja, la zapatilla impacta en su primera impresión: toda roja, el upper, suela con enormes tacos en V y sorprende también la altura de la parte del talón.

Y tras verla, calzarla. La primera sensación que me ha dado la zapatilla al ponérmela ha sido la de sentir el puente muy marcado, y una vez que andas con ellas la sensación es de flexibilidad y adaptación al pie. El upper es muy flexible, lo que hace que sea muy cómoda. Esa flexibilidad ayuda mucho en las subidas en las que es importante el juego y flexibilidad del pie; si además le sumamos los tacos de la suela en la parte delantera, colocados para ayudar a la tracción, hace que sea comodísima para subidas técnicas, ya sea con barro, con tierra suelta o con piedras.

Un agarre sobresaliente

La suela, con pronunciados tacos en forma de V, nos agarra en todo tipo de terreno, tanto subiendo como bajando, la disposición de los tacos y la distancia entre ellos hace que en terrenos embarrados el barro no se quede tan pegado a la suela, como en otros modelos, por lo que no se pierde tracción y no llevamos peso extra.

Los tacos de las Speed Cross 5, revolucionarios.

La parte trasera envuelve y protege completamente el talón, lo que supone sentirnos muy seguros en todo tipo de bajadas y en todo tipo de terrenos, incluso ante los típicos golpes laterales de piedras y raíces. Esto se convierte en una sensación de seguridad que yo personalmente no había sentido nunca bajando, incluso los tobillos se sienten más sujetos. Y la planta del pie no sufre absolutamente nada, ya que la amortiguación en la parte trasera es excelente. Creo personalmente que estas Speed Cross 5 no solamente se pueden usar en medias distancias, sino que pueden ser también muy válidas para distancias ultra de hasta 100km. A partir de ese kilometraje ya tengo más dudas.

Un detalle de las Speed Cross 5.

El sistema de ajuste cordones sigue siendo tan cómodo y seguro como siempre en la marca. El bolsillo para guardar los cordones ayuda a que estos no se nos enganchen en ningún obstáculo y con ello se evitan posibles caídas y accidentes, a lo que hay que sumar la rapidez y comodidad del ajuste.

Conclusiones

Respecto a terrenos con agua, hemos atravesado charcos, caídas de agua, cruzado arroyos y terrenos con nieve blanda, sin llegar a meter el pie del todo en el agua, pero si un 40% de él y no he notado entrada de agua en las zapatillas, esto no quiere decir que sean impermeables, que no lo son, pero al llevar la media suela trasera bastante alta además de la altura del taqueado, es posible que ayude a evitar la entrada de agua.

Soy un corredor acostumbrado a llevar Drop 0 y tenía mis dudas respecto a la comodidad que podría tener utilizando 8mm de Drop, y la verdad que las speedcross 5 me han sorprendido gratamente por su comodidad, adaptación al pie y amortiguación en la zona del talón, no he notado molestias durante ni después de cada tirada.

En resumen, zapatilla muy dinámica, con mucho grip tanto subiendo como bajando, seguras, cómodas y excelentes compañeras para terrenos rotos, técnicos, embarrados, de tierra suelta... unas todoterreno 4x4.