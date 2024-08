La tierna reacción de Djokovic al emotivo regalo de un periodista en los Juegos: "Me trae muchas emociones, gracias por esto"

Las emociones coparon la celebración de Novak Djokovic tras conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de París. El llanto desconsolado sobre la pista fue tan solo el principio de uno de sus días más especiales, pues las lágrimas siguieron en la zona mixta tras recibir un bonito obsequio de un periodista que le entrevistó.

"Nole, tenemos una pequeña sorpresa para ti. Te lo voy a dar y quiero que recuerdes como te sentiste y cómo describirías este viaje desde este momento hasta ahora, cuando ya lo has logrado todo", le dice el reportero antes de ofrecerle una foto en la que aparece Djokovic, con apenas cuatro años, en una de sus primeras clases de tenis en Serbia.

Djokovic toma la imagen y, de pronto, brotan las lágrimas de sus ojos. "Sí, es de la primera vez que cogí una raqueta, tenía cuatro años, en la montaña Kopaonic en Serbia. Es la primera vez que me enamoré del deporte", dice con voz entrecortada antes de dar su respuesta completa al periodista.

"Me trae muchas emociones bonitas, ha sido un largo camino y estoy muy orgulloso. Muchas gracias por darme esto. Me siento muy agradecido con todo el mundo, incluyendo a mi primer entrenador que me ayudó a enamorarme del tenis. Me siento muy agradecido con toda la gente. Agradezco a Dios por darme toda su misericordia, por esta bendición y esta oportunidad... porque en ese momento lograr esto era casi imposible. Pero nada es imposible cuando tienes fe, poder y crees en ti mismo", finaliza antes de irse todavía emocionado.