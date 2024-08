Carolina Marín llega en muletas a Madrid y se confirman los peores pronósticos: rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha

Los peores presagios sobre Carolina Marín se han confirmado este lunes: la jugadora onubense, que tuvo que retirarse durante el partido de semifinales del torneo de bádminton de los Juegos Olímpicos de París, sufre una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha.

La española, que llegó apoyada en unas muletas, fue recibida este lunes por la mañana entre aplausos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por decenas de aficionados y admitió estar "destrozada" tras lo sucedido en el partido ante la china He Bing Jiao, que tuvo que abandonar tras un mal apoyo que no la permitía ya caminar.

"Todavía no he podido ver todo, pero desde luego que quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy a al hospital, que me hagan pruebas y a ver qué sale, ahí tomaremos decisiones", expresó la onubense en el aeropuerto madrileño.

Fue entonces cuando Carolina Marín se dirigió al hospital a que se le realizaran las pruebas médicas que han confirmado que sufre una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Es, además, la tercera lesión de este tipo que sufre: dos en la derecha y una en la izquierda.