El comunicado de Ana Peleteiro tras la ola de críticas durante los Juegos: "Este linchamiento está fuera de lugar"

Ana Peleteiro ha recibido un aluvión de críticas durante los Juegos Olímpicos de París 2024, un fenómeno que la atleta ha tildado de "linchamiento" y que ha denunciado en un comunicado oficial publicado este lunes en el que también ha asegurado que el asunto está en manos de su equipo legal.

"Durante los últimos días no paro de recibir mensajes de odio e insultos, ya que muchos medios están aprovechando mi momento mediático para publicar declaraciones antiguas completamente sacadas de contexto", arranca el texto, que hace una clara referencia a una entrevista ofrecida en el podcast de Laura Escanes en el que ironiza sobre la participación de gente blanca en las pruebas de atletismo que ahora ha vuelto a circular por las redes.

"Como ya he dicho, me siento muy orgullosa de toda la temporada que he hecho y de mi trayectoria profesional y esto solo ha sido un resultado en mi carrera que forma parte de otro sueño cumplido", añade antes de pedir disculpas por las posibles declaraciones polémicas que pueda haber hecho en el pasado.

"Hago este comunicado para pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido en algún momento, nunca ha sido mi intención. Siempre he intentado abogar por un deporte libre de racismo y desigualdades de género, y esto es por lo que seguiré luchando día a día. Soy plenamente consciente de que muchas veces tiro de sarcasmo e ironía y esto puede jugarme malas pasadas, pero creo que este linchamiento está completamente fuera de lugar", asegura con relación a la frase pronunciada en ese pódcast: "El pobrecito blanco que corre los 100 metros es como, cariño, no, no vengas", llegó a decir.

"También quiero para pedir respeto por mí, pero sobre todo por mi familia. Nunca entenderé lo infeliz que puede llegar a ser alguien para promover el odio de esta manera, con lo maravillosa que es la vida. Por supuesto, esta situación ya está en manos de mi equipo legal", dijo anunciando medidas legales.

Por último, quiso agradecer a las personas que la han apoyado durante la competición: "A las miles de personas que de verdad os alegráis por mí, OS LO AGRADEZCO INFINITO, me siento una auténtica afortunada. ¡Al final del día el amor siempre vence!", zanjó en su escrito publicado a través de una historia de Instagram.