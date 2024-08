"Si quiero ganar tengo que no gustarme...": La transformación física de Gisela Pulido para poder luchar por las medallas en los Juegos

"Estar en los Juegos es la hostia". Estas fueron las primeras palabras de Gisela Pulido tras cumplir el sueño de debutar en la esperada cita parisina. La tarifeña, en la modalidad de Fórmula Kite, que precisamente también se entrenaba en esta edición de las olimpiadas, consiguió un sexto, un undécimo y dos duodécimos puestos en las cuatro mangas de la primera jornada, unos resultados que la situaban en el puesto número 10 de la general. Sin embargo, la deportista española ha tenido que recorrer un largo camino lleno obstáculos, y que aún siguen siendo un auténtico quebradero de cabeza, para estar presente en París 2024.

El principal inconveniente ha sido la transformación física. "Lo más difícil fue cambiar mi físico para este deporte. Yo siempre había competido en freestyle, que son saltos, maniobras y piruetas. Luego empecé con esta disciplina, que es velocidad pura y la tabla va volando por encima del agua", añadió Gisela en una entrevista a El Confidencial.

El motivo real por el que tuvo que "ganar peso" es para conseguir alcanzar una mayor velocidad en la competición: "Cuanto más pesas, más rápido vas. Desde que empecé con esto ahora he ganado más de 12 kilos y ha sido lo más difícil. He tenido que cambiar la manera de comer, de entrenar, y aceptar el objetivo. Sé que si quiero ganar tengo que no gustarme...".

Por otro lado, la atleta, de 30 años de edad, reconoció que "ha sido bastante duro" llegar a una nueva modalidad y no cumplir con los resultados: "Al final, siendo diez veces campeona del mundo de Freestyle, llegar a esta disciplina y ver que no estás teniendo los resultados que esperas ha sido bastante duro".

No obstante, Gisela asegura que sueño está más que cumplido con su presencia en París 2024. "He transformado todo un poco pensando que mi sueño real es ir a los Juegos, que era el principal objetivo y está conseguido. El resto, pues a disfrutar", añadió la única atleta con menos de setenta kilos entre las diez primeras de la clasificación mundial.