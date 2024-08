Calor, camas de cartón o la falta de pollo y huevos... La extensa lista de quejas sobre la Villa Olímpica de París

Concluida la primera semana de los Juegos Olímpicos, la emoción de la competición deportiva, la gloria y las medallas, conviven con el día a día de la vida de los deportistas en la Villa Olímpica, donde arrecian las quejas sobre las instalaciones.

Las primeras protestas llegaron en boca de uno de los principales deportistas italianos, el nadador Thomas Ceccon: "En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto. No es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben".

Y fueron precisamente unas imágenes captadas del propio Ceccon las que han hecho aumentar aún más la polémica. El campeón olímpico y 'rey de la espalda', fue pillado echando una cabezadita en un parque en los alrededores de la Villa Olímpica, una imagen inesperada de un deportista de su categoría.

La escena, simbólica a más no poder, añade más morbo a la interminable lista de protestas de los deportistas sobre las condiciones de la Villa, donde la falta de aire acondicionado y las camas 'antisexo' de cartón son solo un par de ejemplos.

Pero la cosa va más allá y la gastronomía local también ha escalado hasta el primer puesto de reclamaciones. "No hay suficiente cantidad de algunos alimentos: huevos, pollo, ciertos carbohidratos… y luego está la calidad de la comida. A los atletas les están sirviendo carne cruda", admitió Andy Anson, jefe de la Asociación Olímpica Británica.

La propia Simone Biles, voz autorizada y siempre escuchada, abundó sobre el tema: "Bueno, creo que no podemos disfrutar de la verdadera comida francesa que se come fuera de la Villa Olímpica. La comida de los deportistas es más... saludable"