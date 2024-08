El mensaje de superación de Noah Lyles tras ganar los 100 metros lisos: "Tengo asma, alergias, dislexia, TDA y depresión..."

Noah Lyles se convirtió este domingo en el hombre más rápido del mundo en los Juegos Olímpicos de París 2024, una gesta que celebró por todo lo alto y que aprovechó para mandar un poderoso mensaje de superación para todos sus seguidores de las redes sociales.

Con remontada y tan solo cinco milésimas por debajo del jamaicano Kishane Thompson (9,79 segundos), el estadounidense puso la primera piedra para sellar la gesta que tiene planeada: ganar los oros en 100, 200 y el relevo 4x100, un triplete que ya ganó en los Mundiales de Budapest hace un año.

El reto es mayúsculo, y más después de las dificultades que asegura que ha tenido que pasar para llegar a su mejor nivel: "Tengo asma, alergias, dislexia, TDA, ansiedad y depresión", aseguró en su publicación compartida en la red social 'X' en el que dejó una lección a todos los que celebrron su gesta.

"Pero te diré que lo que tienes no define lo que puedes llegar a ser. ¿Por qué no podrías lograrlo tú?", dijo en una clara apelación a todos los que no se creen capaces de romper sus barreras como ya ha logrado él en la prueba más especial de la pista olímpica.