Una boxeadora hace el gesto de los cromosomas XX tras perder ante la taiwanesa Lin, bajo polémica por su género

Una de las polémicas más vivas que se están viviendo en los Juegos Olímpicos de París 2024 tiene que ver con las dudas sobre el género de un par de boxeadores: la argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-Ting.

Precisamente en el último combate de esta última se vivió una circunstancia peculiar, ya que su rival realizó un evidente gesto para reivindicar su identidad femenina.

Al acabar el combate, perteneciente a los cuartos de final de la categoría de menos de 57 kilogramos. Después de que los jueces declararan ganadora a la taiwanesa, su rival, la búlgara Svetlana Staneva, efectuó su protesta.

La boxeadora se señaló a sí misma e hizo dos veces el gesto de la 'X' con sus dedos, en referencia a sus cromosomas XX o femeninos, e indicando así que la taiwanesa era XY.

La Asociación Internacional de Boxeo acusó a Lin Yu-Ting de ser un hombre después de no pasar las pruebas de elegibilidad de género en los campeonatos mundiales de la India el año pasado. Sin embargo, el COI la autorizó a pelear en los Juegos.

Al acabar, la taiwanesa no dijo nada sobre la polémica: "He recibido muchos mensajes de apoyo de mi país y de la gente de París. Los agradezco, pero no he podido leerlos porque he cerrado mis redes sociales", dijo.