Alcaraz se desmorona entre lágrimas entrevistado por Corretja tras perder el oro contra Djokovic: "Tómate tu tiempo"

Tras perder la final del torneo individual masculino de tenis en los Juegos Olímpicos de París 2024 ante Novak Djokovic (7-6/7-6), Carlos Alcaraz no pudo contener las lágrimas en la entrevista post-partido, conducida en Eurosport por Álex Corretja.

Le costó responder a las preguntas al tenista español, que se derrumbó según comenzó su aparición en directo, muy emocionado tras un choque legendario en el que 'Nole' tuvo un poco más, sobre todo en los 'tie-break', que decidieron ambos sets.

"Es complicado. Hemos luchado un partido de casi tres horas, no hemos aprovechado las opciones que hemos tenido y al final jugar contras Djokovic nunca es fácil. Siempre da un nivel muy alto en esos momentos. También él se merece esta oportunidad. Duele perder de la manera en la que he perdido, pero me voy con la cabeza bien alta de saber que lo he dado todo", dijo Alcaraz con la voz entrecortada.

Corretja reafirmó al murciano, con gestos de cariño y palabras de admiración: "Tómate tu tiempo", le dijo con las primeras lágrimas, para después afirmar que el actual número 3 del ranking ATP es "un orgullo", y que lo que está consiguiendo "no tiene nombre".

El extenista encargado de la pieza a pie de pista afirmó que "exigirle más [a Carlos Alcaraz] sería absurdo por nuestra parte", tanto en el partido como en el micrófono, recalcando que "cuando uno pierde normalmente se toma un tiempo, se va al vestuario y después va a la sala de prensa", evidenciando el respeto de Alcaraz a un público español completamente entregado a una de las grandes figuras del deporte nacional.