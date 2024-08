"El boxeo está cayendo por esto...": la indignación de Enmanuel Reyes con el arbitraje en los Juegos de París

Enmanuel Reyes Pla, 'el profeta', tuvo una despedida agridulce de los Juegos de París 2024. Se colgó el bronce del torneo de boxeo y se hizo así con su preciada medalla olímpica, pero no acabó nada contento con la decisión de los jueces: "Se está cayendo el boxeo por los árbitros, no sé qué puntúan ellos", dijo en caliente tras bajar del cuadrilátero.

El combate del hispanocubano empezó mal desde el primer asalto, cuando el seleccionador español de boxeo, Rafael Lozano, reaccionó muy disgustado ante las cámaras a la primera puntuación de los jueces. El profeta no paraba de llevar la iniciativa y, aunque el combate se igualó con el paso de los asaltos, esa primera decisión condicionó todo.

También fue el segundo asalto para el azerí a ojos de los árbitros, algo que terminó por encender los ánimos del equipo español. "Si con esto no vale, hay que sacarlo del ring", se escuchó decir a uno de los entrenadores de Pla en la esquina durante el segundo descanso.

Al final fue el propio púgil, que acabó con una sonrisa irónica la pelea, quien habló claro ante las cámaras de Eurosport: "El resultado no es el idóneo, no sé, los árbitros... el boxeo está cayendo por esto, no sé qué puntúan ellos", declaró cabreado.

"Estoy contento con la medalla, pero me gustaría cambiarle el color, los árbitros no me dejaron... tengo que seguir adelante", zanjó decepcionado.