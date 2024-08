Preocupantes palabras del entrenador de Carolina Marín: "Me ha dicho que no quería acabar su carrera así"

"Carolina está hundida. Todo ha sido muy cruel y muy injusto", ha sido la frase, en las palabras ofrecidas por el entrenador Fernando Rivas en la zona mixta del estadio parisino de La Chapelle, que resume las sensaciones de Carolina Marín tras verse obligada a retirarse justo cuando estaba a punto de entrar en la final.

"No tenemos palabras. El nivel en el que había venido, cómo ha ido de menos a más a lo largo de la competición y con la determinación con la que estaba afrontando la semifinal... es muy duro", incidió Rivas, muy compungido al atender a los medios de comunicación.

El entrenador dijo que Marín supo inmediatamente que la lesión era grave. "Me ha mirado y me ha dicho 'me he roto' en cuanto se ha caído al suelo. Es una sensación que ella ya conoce. Ahora hay que valorar la lesión, hacer las pruebas, estar tranquilos y aceptar lo que hay", señaló.

"Carolina se merecía acabar unos Juegos Olímpicos, gane o pierda, pero disputándolos", añadió antes de asegurar que la jugadora le había dicho que "no quería acabar su carrera así". Eso sí, Rivas aceptó que era "imposible" que la jugadora hubiera podido seguir en el partido.

"Ya sabéis que lo intenta todo", zanjó tras el momento que ha roto las esperanzas de Carolina y los corazones de todo un país.