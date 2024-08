Ana Peleteiro, decepcionada tras quedarse sin medalla en la final de triple salto: "No me he encontrado como esperaba"

Ana Peleteiro no ha podido repetir el éxito cosechado en Tokio 2021 (bronce) después de terminar sexta en la final de triple salto de estos Juegos Olímpicos de París 2024 con una marca de 14,59. Así, la atleta gallega ha confirmado un sábado complicado para España en el que la delegación se ha ido con las manos vacías tras un gran viernes.

La medallista hace tres años era una de las grandes bazas para la delegación española, aunque esta vez no pudo ser. "No hemos tenido las mejores condiciones para saltar y la verdad que no me he encontrado como pensaba que lo iba a hacer tras el calentamiento. Pero bueno, estoy orgullosa, no puedo ser injusta conmigo misma después de un año durísimo", ha comentado la española con resignación en zona mixta.

Asimismo, se ha mostrado decepcionada por un resultado, que no ha sido suficiente: "El bronce me duele porque es una distancia que tengo. Sabía que ese salto lo tengo en las piernas. Para un 15 no estaba. Me deja un sabor agridulce. Esta es la cara del deporte. A veces se gana y a veces se aprende. El año que viene habrá Ana para rato".

Un día complicado

La española, con un estadio abarrotado de público, afrontó la final con la octava mejor marca personal (14,87 metros) de las doce participantes, pero con la tercera de la temporada (14,85), solo superada por la cubana Leyanis Pérez (14,96) y la atleta de Dominica Thea Lafond (15,01).

El concurso lo comenzó bien, con un salto válido de 14,55 que aún así no le hizo coger la confianza suficiente para superarlo en los dos siguientes, que se quedaron cortos con 13,73 y 14,52. Con el gesto serio, sobre todo al ver que varias de sus rivales ya estaban por delante, afrontó el cuarto. Lo hizo tras analizar nuevamente la táctica con su entrenador, el cubano Iván Pedroso, que la esperaba en la grada en cada salto. Mejoró la marca hasta 14,59, insuficiente para meterse en la terna de candidatas.

El quinto fue peor. Se quedó en 14,26 y, tras aterrizar en la arena, se dio la vuelta y se llevó las manos a la cabeza. No estaban saliendo bien las cosas y solo quedaba una opción. En el sexto, a todo o nada, y con la pista mojada por la intensa lluvia que cayó en el Estadio de Francia, Ana Peleteiro no pudo pelear las medallas. Se quedó en 14,31 metros y su cara de resignación lo dijo todo. Al final, sexta con 14,59.

La ganadora fue Thea Lafond, que, con 15,02 metros, solo cinco meses después de proclamarse campeona mundial de pista cubierta, se colgó el oro olímpico en París. La medalla de plata se la llevó la jamaicana Shanieka Ricketts con 14,87 metros y el bronce la estadounidense Jasmine Moore con 14,67. Las cubanas Liadagmis Povea y Leyanis Pérez fueron cuarta y quinta con 14,64 y 14,62, respectivamente.