José Quiles se queda sin medalla y estalla contra los jueces: "Han puntuado cosas que no han sido mi trabajo"

El boxeo español se marchará de París 2024 con dos medallas, las de Enmanuel Reyes Pla y Ayoub Ghadfa, después de que José Quiles no haya logrado superar en cuartos a Abdumalik Khalokov, que se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces. El púgil español, sin embargo, se mostró en desacuerdo con los árbitros.

"Un poco defraudado, no sé las puntuaciones del segundo asalto... pero esto es así", valoró el alicantino al bajarse del cuadrilátero. "No sé si la decisión ha sido unánime, pero a partir del segundo asalto he cogido el ritmo, la distancia... pero han puntuado otras cosas que no ha sido mi trabajo", lamentó.

En este sentido, Quiles ha detallado que "parece que han evaluado el desplazarse mucho, agarrar, hacer que pase el asalto y no querer boxear", y ha confesado que se ha visto "ganador" al final del segundo asalto, en el que "pensaba que había ganado".

"No sabía las puntuaciones. Me he ido a la esquina pensando que había ganado, que el tercero era lo que iba a decidir todo, y ha sido un palo enorme", ha insistido. "Han sido meses y años fuera de mi casa, desde los 13 años llevo luchando por una medalla. Me he quedado a las puertas y estoy jodido", añadió.

Además, el de Elda reconoció que en el primer 'round' sí se vio sorprendido. "El primer asalto me lo ha ganado, me ha sorprendido la velocidad, la explosividad que tenía. A partir de ese asalto ya le he empezado a coger el tiempo, la distancia, los golpes claros han sido mínimos, dos o tres, pero han sido míos", afirmó.

"Él solo ha puesto su mano delante, se movía, corría y se agarraba. No quería, solo quería que pasara el asalto y ya", indicó. "Ya se verá si salto otro ciclo a otro peso, ya se verá qué pasa. Solo quiero, estar con la familia, descansar mentalmente", expresó.

También desveló qué le dijo a su rival tras terminar el combate. "Le he deseado toda la suerte del mundo, que intentase ganar el oro, y que si perdía, que por lo menos perdiese con el campeón. Arriba quiero destrozarle y abajo, tal como suena la campana, le deseo todo lo mejor del mundo", finalizó.