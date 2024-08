Ana Peleteiro, tras el salto que le ha llevado a la final de París: "Me he sentido como Taylor Swift en el Bernabéu, pero en negra"

Las principales favoritas de la clasificación de triple salto femenino accedieron este viernes sin sorpresas a la final de este sábado. Entre ellas, la española Ana Peleteiro, que solo necesitó un salto para clasificarse, llegando a los 14,36 metros cuando el mínimo para hacerlo era de 14,35.

"Me he sentido como Taylor Swift en el Bernabéu, pero en negra. Para mí un estadio lleno es como una performance, lo vivo así. Estaba un poco nerviosa, pero el ritmo de los aplausos me ayudó a tranquilizar las pulsaciones y a hacer los deberes", aseguró la deportista tras la prueba.

Será, así, este sábado cuando juegue la final, una cita en la que en Tokyo 2020 consiguió la medalla de bronce, pero en la que en esta ocasión esperar ir todavía a por más. "Tengo el oro en mente", afirmó.

Aun así, la gallega también ha criticado la organización de los Juegos Olímpicos, ya que la final solo se juega con 24 horas de diferencia y no con 48 como es habitual en el resto de grandes campeonatos, un horario que Peleteiro cree que se debe a que existía la posibilidad de que su compañera Yulimar Rojas participara también en el salto de longitud.

Sin embargo, Rojas, actual campeona olímpica, se lesionó gravemente hace unos meses y no está en París, lo que deja a Peleteiro como una de las grandes favoritas a hacerse con el oro olímpico.

Por el momento, solo siete atletas consiguieron superar la marca olímpica requerida para clasificarse y otras cinco fueron repescadas. Además de Peleteiro, las favoritas son la jamaicana Shaniecka Ricketts y, sobre todo, la cubana Leyanis Pérez.