El selfie de la reina Letizia en los Juegos Olímpicos que se ha hecho viral: "Historia del Olimpismo español"

La Familia Real continúa en los Juegos Olímpicos. Si hace unos días eran la Princesa Leonor y la infanta Sofía quienes se dejaban ver en varias competiciones, ahora ha sido la reina Letizia la que ha tomado el testigo y ha acudido a varias citas olímpicas, mostrándose muy cercana y tomándose fotos con cualquier que se lo pidiera.

En su tercera jornada en los Juegos Olímpicos, la Reina no se ha perdido tampoco la victoria de la selección femenina en baloncesto 3x3, una prueba que debutó en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Y, al acabar el partido frente a la selección canadiense, que era una de las favoritas, Letizia no dudó en acercarse a saludar a las jugadoras para darles la enhorabuena.

La Reina ha aprovechado así para hacerse una fotografía con ellas, pero no una instantánea normal, sino un selfie. "¡Qué equipazo de 3x3!! Vuestra primera participación en unos Juegos ya es HISTORIA del Olimpismo español. Enhorabuena por esta gran victoria frente a la selección canadiense y a seguir luchando por los metales", escribían en la cuenta de Instagram de la Casa Real junto a la fotografía.

Selfie de la reina Letizia junto a las jugadoras de baloncesto 3x3. Casa Real

Lo cierto es que desde que la Casa Real abrió su cuenta en esta red social, muchos han aplaudido la cercanía y la simpatía con la que se muestran, así como que estén enseñando fotos desde otro ángulo y de otra manera a la que estamos acostumbrados a ver.

"A mí esta cuenta me tiene enganchadísima. Afirmamos con este último selfie que la reina de cerca es guapísima. Las fotos de lejos no le hacen justicia", escribe una usuaria en los comentarios de la fotografía. "La reina Letizia está guapísima. Es que se la ve tan natural y tan feliz. Creo que no la he visto nunca así. Vivan los reyes y viva España. Y me encanta esta cuenta" apunta otra.

Por el momento se desconoce hasta cuándo estará la reina Letizia en París, aunque todo apunta a que este domingo ya viaje hasta Palma de Mallorca, donde se encuentran ya tanto sus hijas como Felipe VI, para el tradicional posado de la Familia Real ante los medios, unas imágenes que siempre se realizan antes del lunes, día que se hace el cierre de las revistas.