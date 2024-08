Piden a la nadadora 'influencer' Luana Alonso que abandone la Villa Olímpica: "Está creando un ambiente inadecuado"

La Jefa de Misión el Comité Olímpico de Paraguay, Larissa Schaerer, ha pedido a la nadadora e influencer Luana Alonso que abandone la Villa Olímpica. Esta situación ha tenido lugar tras el anuncio de su retirada a los 20 años después de quedar eliminada en los Juegos de París.

La nadadora quedó sexta, abandonando así la competición y la Villa. No obstante, tras hacer un recorrido por los puntos más emblemáticos de Francia e incluso visitar Disneyland, la joven volvió al recinto. El Comité Olímpico Paraguayo, sin embargo, le comunicó que no podía estar ahí si no era parte de la delegación, según han informado medios locales.

Estas acciones, por lo tanto, han desembocado en la petición de Schaerer de que Luana "haga efectivo de manera inmediata su retiro de la Villa de Atletas del citado evento". Así lo ha expresado en un correo electrónico que fue remitido a la propia nadadora.

"Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica", ha rezado la misiva. Luana, que al parecer no durmió durante la noche de este jueves en la Villa Olímpica como le correspondía, aun no ha emitido ningún comunicado al respecto.