España mantiene el listón en el séptimo día de París 2024: oro en vela, Alcaraz pasa a la final y Ghadfa asegura medalla

Volver a alcanzar la euforia que se vivió este jueves en París 2024 era tarea dificilísima para la delegación española en la séptima jornada de Juegos Olímpicos, pero los deportistas hispanos han cumplido con creces para mantener el listón: Diego Botín y Florian Trittel han logrado el primer oro de España en estos Juegos en los 49ers de vela, Carlos Alcaraz será plata u oro tras meterse en la final, y Ayoub Ghadfa aseguró el segundo metal olímpico para el boxeo español.

El doble aplazamiento de la 'Medal Race', prevista inicialmente para ayer, no hizo más que posponer el espectacular triunfo de los regatistas españoles, que un día más no tuvieron rival sobre las aguas de Marsella y han inaugurado el medallero dorado del deporte español. "Es el trabajo de muchos años, el sueño desde que éramos niños hecho realidad", lo describió Botín, muy emocionado, mientras Trittel confesaba que aún no podía creérselo. "Va para todas las personas que nos han ayudado en este camino, se me pone la piel de gallina", añadió el español de origen suizo.

Un par de horas después, Carlos Alcaraz volvió a hacer vibrar a España: el número tres del mundo se dejó la piel sobre la tierra batida de la Phillipe Chatrier para mostrar su mejor versión y pasar por encima al canadiense Félix Auger-Alliasime, a quien endosó un doble 6-1 para plantarse en la final, en la que volverá a verse las caras con un Novak Djokovic que ya cayó ante el murciano en la final de Wimbledon.

Siguiendo en clave tenis, la pareja formada por Sara Sorribes y Cristina Bucsa no pudo con Mirra Andreeva y Diana Shnaider (6-1 y 6-2) en los cuartos de final del dobles femenino en un partido dominado de principio a fin por las rusas. Pero aún no está todo perdido: las españolas pelearán este domingo por el bronce ante las checas Karolina Muchova y Linda Noskova.

En fútbol y baloncesto, cara y cruz: los de Santi Denia firmaron un partidazo ante Japón (0-3), comandados por un estelar Fermín López que hizo un doblete de golazos, para poner rumbo a las semifinales y acercarse a la medalla, mientras que La Familia, que necesitaba ganar después de que Grecia tumbase a Australia, puso punto y final a su andadura en estos Juegos con una dolorosa derrota ante Canadá (88-85) en el último partido de Rudy Fernández como profesional.

Lo mismo se vivió en boxeo: por la mañana, el cordobés Rafa Lozano cayó ante el dominicano Yunior Alcántara y se despidió de París 2024 entre lágrimas; y por la noche, el marbellí Ayoub Ghadfa recuperó la ilusión con una victoria por decisión unánime de los jueces ante el armenio Davit Chaloyan, lo que le da billete a la semifinal y, al menos, el bronce olímpico.

También Ana Peleteiro hizo soñar a España con una gesta similar a la que ya consiguió en Tokyo 2020, donde consiguió el bronce en el triple salto: la atleta gallega se ha metido en la final en París 2024 por la vía rápida, con un único salto de 14.36 metros, y este sábado buscará su segunda presea olímpica.

España también sigue con opciones de medalla en golf después de la segunda gran jornada de Jon Rahm en el torneo olímpico. El León de Barrika registró un cinco bajo par y un total de -9, para ponerse a dos golpes de la cabeza, donde empatan con -11 el japonés Hideki Matsuyama, el estadounidense Zander Schauffele y el inglés Tommy Fleetwood.

Y, pese a la derrota ante Alemania, por la mínima (33-31) y en los últimos compases tras un gran partido de los Hispanos, la selección española de balonmano aún puede conseguir billete a la siguiente ronda: su última bala para clasificarse a cuartos es el duelo de la última jornada de la fase de grupos ante Croacia. "Nos espera un partido muy físico, una final, que seguramente va a estar muy apretado y en el que será importante llevar el ritmo del partido y mantener el nivel defensivo", ha anticipado el capitán Gozalo Pérez de Vargas.

Sí que es definitivo el adiós de los españoles en una disciplina en la que nunca antes había tenido representación en unos Juegos: Noemí Romero y David Vega en la gimnasia de trampolín. La albaceteña, bronce en el Europeo, arrancó con mal pie: en pleno ejercicio, perdió el centro y su asistente colocó bajo sus pies la protección para evitar que cayese fuera. Sí cumplió en su segundo intento, aunque su 54.250 la dejó novena, a las puertas de clasificarse a la final. Situación a la inversa le tocó al catalán: empezó bien, con un 55.620 que le situaba lejos de los ocho mejores, pero no pudo mejorar en su segunda rutina, en la que un error le penalizó y le obligó a abandonar con un 28.160.

También llegó a su fin la aventura olímpica de Nadia Erostarbe, que no pudo superar a la brasileña Tatiana Weston-Webb (8.10 contra 6.34) en los cuartos del surf olímpico, así como la de Emma Carrasco, que no pudo meterse en la final de los 200 estilos.

Por otro lado, Jaime Canalejo y Jaime García consiguieron el diploma olímpico con una gran quinta plaza en la final de dos sin timonel. Lo mismo que Adrián Abadía y Nicolás García Boissier, que fueron sextos en la final de sincronizados trampolín de 3m. Thierry Ndikumwenayo, por su parte, se quedó a las puertas al ser noveno en la final de los 10.000 metros, en la que logró batir el récord de España.