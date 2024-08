Ana Peleteiro debuta sobrada en los Juegos: un intento y ya está en la final de triple salto

La española Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple salto, ha logrado en su primer intento el pase a la final olímpica del triple salto que se disputará mañana en el Estadio de Francia. La cubana Leyanis Pérez, medallista de bronce en el último Mundial, también ha hecho lo propio.

La española saltó 14,36 metros, un centímetro más de los exigidos como mínimo para poder entrar en la final, mientras que la americana llegó hasta los 14,39. Al cumplir el objetivo de entrar en la final, ambas saltadoras optaron por reservarse para el concurso decisivo por las medallas sin hacer más intentos para mejorar la marca.

Otra de las favoritas al oro, la jamaicana Shaniecka Ricketts, que esta temporada ha llegado hasta los 14,67 metros en Mónaco, también accedió por la vía directa a la final con un primer salto de 14,47.

Al terminar su intervención, la gallega se mostró satisfecha con el resultado: "Suficiente, hoy no se necesitaba nada más. Deberes hechos". Peleteiro, además, se mostró encantada con el ambiente en las gradas del estadio francés. "Me he sentido como Taylor Swift en el Bernabéu. Para mi un estadio lleno es como una performance. Vivo así. De hecho estaba un poco nerviosa y el ritmo de las palmas me ayudó a tranquilizar las pulsaciones y hacer los deberes. Ahora a continuar con el trabajo y hacer caso a Iván", comentó en zona mixta.