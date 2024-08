Pau Gasol se moja sobre la polémica del boxeo en los Juegos: "Hay que evitar que los que tengan ventajas injustas las puedan explotar"

La polémica participación de la boxeadora argelina Iman Khelif en los Juegos Olímpicos de París, ha obligado al Comité Olímpico Internacional a lanzar un comunicado. También ha hablado sobre el asunto Pau Gasol, ahora miembro de la comisión de deportistas del organismo.

"El COI emitió ayer un comunicado en el que, en base a toda la información que disponen, reflejó su posición claramente. Nosotros, la comisión de deportistas, somos conscientes del episodio, pero también aquí surge la especificidad de la Federación Mundial de Boxeo, que ahora mismo no la reconoce el COI, y que no puede aplicar sus propios parámetros como, por delegación, hacen el resto de federaciones internacionales. La misión de nuestra comisión es velar porque todos los deportistas que tengan ventajas injustas no las puedan explotar".

"Es un tema complejo, que tiene muchas vertientes, más allá de la clara y evidente que pudiera ser en el hipotético caso que un hombre que cambia de sexo en un momento de su vida y se convierte una mujer quiera competir en un deporte en el que pueda tener una ventaja. Eso obviamente hay que evitarlo. Queremos una competición en igualdad de condiciones y eso va a ser algo a tratar, es algo nuevo y tendremos que regular mejor para arbitrar mejor situaciones como las que han sucedido aquí. No tengo toda la información. Estas boxeadoras llevan años compitiendo a nivel internacional.... Hay que proteger la integridad de los Juegos".

"Reconocemos que el boxeo es un deporte importante en el mundo y es un deporte que hay que prestarle atención, hay que tener buen liderazgo.Tenemos que ver algo más específico y mirar a medio plazo en la realidad de las personas que cambien de sexo, pero que no genere ventaja desproporcionada en cualquier deporte. Como deportista te sabe mal ver que una deportista se niega a competir porque considera injusta la situación. Trabajas cuatro año para eso y no sigues porque crees que puede haber una injusticia. Pero a veces este tipo de casos son necesarios para que las cosas mejoren o sean dirigidas. Yo el mensaje que mando a la comunidad del deporte es que desde el COI se pondrán las bases para transmitir la confianza en que se producirán unas condiciones justas de la competición".