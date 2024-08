La insólita conversación entre Carlos Alcaraz y la reina Letizia: "La verdad que ahora no me acuerdo"

Carlos Alcaraz ya está en semifinales de los Juegos Olímpicos del campeonato individual tras imponerse al estadounidense Tommy Paul. Tras ello, la reina Letizia no dudó en ir a facilitarle, por lo que acababa de conseguir en la Philippe Chatrier, dejando algún sorprendente momento.

Letizia se encontraba esperando al tenista murciano a la salida de la pista, momento en el que le felicitaba por su triunfo: "Lo hemos intentado", le ha respondido el tenista, visiblemente feliz.

Tras ello, Letizia también quería saber con quién se va a enfrentar en semifinales y en este punto se ha producido un momento cargado de naturalidad. "En semifinales me enfrento a Ruud o a … la verdad que ahora no me acuerdo", ha reconocido entre risas Alcaraz.

El tenista de El Palmar también ha respondido a las preguntas de la reina sobre cómo se encuentra de estado de forma, si tiene alguna "molestia", a lo que el deportista ha respondido que se encuentra bien.

Por último, antes de que finalizara su conversación, Alcaraz admitía que están "siendo buenos meses". Lo cierto es que el murciano es el número 3 del ranking ATP y solo este año ha ganado dos Grand Slams: Roland Garros y Wimbledon.

"Es el sueño. Vamos a intentarlo. A por la medalla", le ha dicho a la reina antes de despedirse, a lo que ella le ha respondido con un "enhorabuena" antes de pedirle una foto juntos.