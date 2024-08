Simone Biles y Rebeca Andrade, todo listo para el duelo más esperado de la gimnasia artística en París

El gran duelo por el título olímpico de gimnasia artística en los Juegos de París enfrenta esta tarde a la estadounidense Simone Biles, la más laureada de todos los tiempos, y la brasileña Rebeca Andrade. La lucha por la perfección de ambas promete dejar un enfrentamiento épico.

En la competición por equipos, que finalmente ganó Estados Unidos, la brasileña incluso superó a Simone Biles en el salto, con una puntuación de 15.100 por los 14.900 de la estadounidense, aunque la norteamericana brillara más al completo.

En las últimas horas, el equipo español de gimnasia artística se ha pronunciado sobre quién es su favorita en este duelo. Todas ellas han tirado por la brasileña, a quien consideran "más completa".

"Evidentemente el salto de Biles es magistral y en suelo es espectacular, aunque tiene unas pequeñas mermas, a mi modo de entender la gimnasia, en paralelas y en barra. Pero tiene unos ejercicios de una altísima dificultad, lo que, claro, le sube mucho la nota", afirmó Lucía Guisado, seleccionadora española, a EFE.

Además, aseguró: "Andrade es más elegante en todo, más compacta. Tiene muy buen salto, no tanto pero casi, y tiene un ejercicio de suelo maravilloso, con una parte más artística, que luce un poquito más que la de Biles para mi gusto. Y las paralelas son más plásticas, más bonitas, al igual que la barra, tiene más plasticidad la de Rebeca".

La gimnasta Ana Pérez, campeona de España, dejó claro que ve "más completa tanto de dificultad como de artístico" a Rebeca Andrade, una opinión a la que le sigue la de Alba Petisco, quinta de Europa.

"Es verdad que Biles es pura potencia, es un espectáculo de mujer, pero a mí me gusta muchísimo Rebeca, así que yo quiero que ella gane. Me gustan más su estética y sus ejercicios y la alegría que desprende", explicó Petisco, mientras que Laura Casabuena, debutante en París, apuesta por Simone Biles pero reconoce que le gusta más Andrade: "Me parece que aparte de hacer burradas es elegante y es lo que a mí más me gusta de una gimnasta".