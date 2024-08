Polémica en el boxeo de los Juegos: la italiana Carini se retira de su combate contra Khelif, de la que se duda sobre su sexo

El boxeo en los Juegos Olímpicos de París 2024 se ha llenado de polémica por la admisión las deportistas Imane Khelif y Lin Yu-ting, excluidas del Mundial por sus altos niveles de testosterona. Esta decisión ha generado muchas críticas, entre ellas las del gobierno de Meloni, pues una de sus boxeadoras, Angela Carini, tenía como rival a una de ellas.

La italiana se enfrentó a la argelina Khelif, pero no duró mucho sobre el ring. A los 46 segundos del inicio del combate, Carini abandonó y rompió a llorar. "Mi ha fatto malissimo (me dolió mucho)", se podía leer en sus labios mientras tanto.

Su decisión de acabar la pelea llegó después de que la argelina le diese un derechazo brutal y desencadenara en problemas en el casco de la boxeadora italiana.

Angela Carini levantó la mano y comunicó, con gestos de frustración, que que se marchaba poniendo así fin a su participación en los Juegos Olímpicos de París.

"Me subí al ring y traté de pelear, pero me dio dos golpes en la nariz y no podía respirar. Me dolía muchísimo", ha asegurado después de abandonar el combate contra Khelif.

La propia púgil ha asegurado que "ya hay boxeadoras que están diciendo que no van a subir al cuadrilátero porque esto no es jugar en igualdad de condiciones".

La otra deportista con altos niveles de testosterona en las pruebas, la taiwanesa Lin Yu-ting, competirá este viernes a las 15.30 horas frente a la uzbeka Turdibekova.