El desliz de protocolo de Álvaro Martín con la reina Letizia: "Ha sido la emoción, no te he visto"

El atleta Álvaro Martín ha conquistado la medalla de bronce en la prueba de 20 kilómetros marcha este jueves. Poco después, María Pérez, conseguía la plata en la misma prueba, algo que al atleta extremeño llenó de emoción, tanto que al término de la misma, corrió a abrazarla sin darse cuenta de la presencia de la reina Letizia.

"Me ha podido el impulso de la emoción y cuando la he visto me he lanzado a abrazarla, estaba la reina, no la he visto y me he ido primero a María y entiendo que por protocolo no funciona así. Me he disculpado ante la reina, 'perdóname, ha sido la emoción, no te he visto'", explicaba Álvaro Martín después sobre lo que había sucedido.

Letizia acudió a apoyar a ambos marchadores, a los cuales fue a felicitar cuando terminaron la prueba. Un desliz que a la reina no pareció importarle lo más mínimo, ya que no paró de darles la enhorabuena a ambos. Tanto la reina como el rey Felipe VI y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, están acompañando a los deportistas españoles casi todos los días de competición.

Asimismo, Álvaro Martín también explicó a la reina lo que suponía para él no solo hacerse con una medalla, sino que lo hiciera también su compañera y amiga María: "Estoy muy feliz, no solo por mí, sino por ella".