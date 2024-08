El emocionante discurso de Álvaro Martín tras el bronce en marcha en París: "Soy un tío muy normal, de pueblo"

El español Álvaro Martín ya es historia de España. El marchista ha logrado la medalla de bronce en la prueba de 20 kilómetros para impulsar al equipo nacional en el medallero con el segundo metal en estos Juegos Olímpicos de París. El extremeño, poco después de finalizar la prueba, no ha podido contener las lágrimas de alegría tras este gran logro: "Quiero ser una inspiración para otros".

"En Tokio me quedé muy cerca, cuarto, pero siempre soy un tío muy normal, de un pueblo de 6.000 habitantes en el sur de Extremadura. Pensar que puedes ganar una medalla olímpica...", ha aseverado el español con los ojos vidriosos. El marchista, además, ha aseverado que le gustaría ser un espejo en el que otros deportistas puedan mirarse y ver que cualquier persona que se lo proponga puede lograr su objetivo: "Me gustaría que puedan decir 'este tío es normal, de carne y hueso".

Martín, doble campeón del mundo, se ha mostrado muy contento de un logro como este. "Estoy muy orgulloso porque he sabido compaginarlo con mis estudios. Dos carreras universitarias, tampoco soy un lumbreras. Es el mensaje que quiero mandar: no soy un superhéroe ni nada, y aun así he conseguido mis medallas olímpicas y mis carreras universitarias intentando ser la mejor persona posible", ha explicado el español a La1 con una sonrisa de oreja a oreja.

Respecto al trascurso de la propia carrera, ha afirmado que "ha sido una carrera de progresión en la que han fallado los grandes favoritos". "Me he visto muy bien al final, con fuerzas, pero Pintado (medalla de oro) ha estado a un nivel muy superior al resto", ha indicado. En cuanto los nervios de la prueba, ha confirmado sentirse tranquilo gracias al trabajo con su psicólogo: "Siempre he intentado mantenerme en segunda línea, siempre delante, pero nunca dando la cara".

En una valoración general, el español se ha mostrado muy feliz por cómo ha vivido la prueba. "La gente animando ha sido una locura. Un ruido ensordecedor, he visto allí a mi familia, amigos, a mi pareja... ha sido increíble. Sabíamos lo que íbamos a encontrar, pero ha superado todas las expectativas", ha concluido visiblemente emocionado.