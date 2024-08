Rafa Nadal deja en el aire su futuro tras la eliminación en los Juegos de París: "No sé si ha sido la última vez..."

Rafa Nadal puso fin este miércoles a su historia olímpica tras caer eliminado en los cuartos de final del torneo de dobles de París 2024 junto a Carlos Alcaraz. El español se despidió cariñosamente de la pista que le ha visto levantar Roland Garros en 14 ocasiones, aunque no aclaró si dijo 'adiós' para siempre, pues la decisión de la retirada la tomará "en frío" cuando haga balance de sus últimos partidos.

Así lo aclaró, de manera idéntica, a todos los medios de comunicación a los que atendió: "No sé si ha sido la última vez, es posible que sí. Se acaba una etapa para mí: mi objetivo era hasta los Juegos Olímpicos y después tenía que decidir y así lo haré. Ahora me voy a casa, desconectaré un poquito y en frío tomaré la decisión sobre cuál será mi siguiente etapa", dijo el ganador de 22 Grand Slams.

En cualquier caso, el balear matizó sus palabras para no dar lugar a equívocos. "No he dicho que me despida de París, que quede claro; es posible que me haya despedido, pero no he dicho que me haya despedido. Para mí ha sido una experiencia única en una oportunidad única. Creo que la hemos disfrutado los dos. Creo que hemos generado una ilusión conjunta muy bonita y me llevo un recuerdo bonito", dijo de haber compartido dobles con Carlos Alcaraz.

Nadal no ha querido terminar sin hacer un repaso a lo vivido estos días, algo con lo que apenas soñaba hace unos meses. "Ha sido una semana divertida, positiva en muchos aspectos que no ha terminado de la manera que soñaba. Pero eso es el deporte, ¿no? Al final yo no he estado a al nivel que necesitaba para luchar por medallas a nivel individual y en el doble, creo que hemos jugado a muy buen nivel. Hoy no hemos estado acertados", zanjó.