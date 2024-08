La campeona de Nigeria estalla: 4 años entrenando para los JJOO y no correrá porque olvidaron inscribirla

En el capítulo de desastres antológicos y errores garrafales durante los Juegos Olímpicos de París 2024, este podría subir al podio tranquilamente.

La atleta nigeriana Favour Ofili no podrá competir en los 100 metros, prueba de la que es campeona en su país, porque su Federación olvidó inscribirla en la prueba. Tal cual. La noticia se ha conocido este miércoles, después de que Ofili compartiera su enfado en las redes sociales: "Me acaban de comunicar que no competiré en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. A pesar de que me clasifiqué para ellos, tanto la Federación de Atletismo de Nigeria como el Comité Olímpico del país no me inscribieron. He trabajado cuatro años para ganarme esta oportunidad, ¿para qué?".

La africana no se ha quedado ahí, y ha pedido que rueden cabezas: "Si los responsables no son castigados por haberme quitado esta oportunidad no podemos confiar en ninguna organización en el futuro".

No todo está perdido para Ofili, que todavía puede correr la prueba de los 200 metros, que incluso se le da mejor que los 100. Todo dependerá de si a la Federación no se le olvida apuntarla.