"Se han reído de nosotros": la triatleta Anna Godoy, muy crítica con la organización de los Juegos por las condiciones del Sena

El río Sena ha sido una de las grandes polémicas de estos Juegos Olímpicos de París 2024: las malas condiciones del agua han obligado a posponer la celebración de las pruebas de triatlón. Así, este miércoles se ha disputado la modalidad femenina, en la que Anna Godoy ha quedado decimoséptima, aunque ha terminado notablemente disgustada: "Creo que la Federación Internacional se ha reído un poco de nosotros".

"La salud de los deportistas es lo primero y no lo han tenido en cuenta. No se ha visto suciedad, hemos nadado en sitios peores, pero el problema es la bacteria. Los que hayan tragado agua...", ha comentado tajante a Marca. "Se sabía desde hace muchos años que el triatlón se iba a disputar en el Sena. No se puede entender lo que ha pasado y que se planteara un duatlón", concluyó, ha comentado desencajada.

En la misma línea se ha manifestado Miriam Casillas, que ha terminado trigésimo tercera: "Se ha pensado poco en el triatleta y más en la imagen de París, en vender el Sena. Si se hubiese pensado en nuestra salud, hubiera habido un plan B con límites de calidad del agua en entredicho”, expuso la extremeña".

"Me he quedado parada

Godoy, sin embargo, ha ido más allá, lamentando la desorganización de la salida, en la que se quedó parada pensando que se repetiría. "Sí que es verdad que ha sido una carrera un poco rara porque ha habido salida nula y los jueces, como ya lleva pasando las últimas carreras, no penalizan a ninguna chica. Yo, de hecho, me he quedado parada porque ha sido tan exagerado que dije, bueno, ahora se tendrá que repetir la salida, y ví que no", comentó a en el Puente de Alexandre III.

La española pudo terminar la natación no muy lejos de las mejores, pero aún así estuvo condenada a perseguir con la bicicleta. "Por suerte tengo una natación muy rápida. Pude llegar de las primeras a la boya, pero lo he pagado a la vuelta y me he quedado en tierra de nadie. He intentado relajarme, hacer la segunda vuelta lo mejor que he podido. Luego en la bici íbamos un grupito pequeño y sí que es verdad que veíamos que delante no paraban de caer chicas hacia nuestro grupo y no sabía si era por el ritmo que llevaban las de delante o por las caídas", comentó.

El suelo mojado por la lluvia nocturna fue un factor de peligro para las participantes. "Hemos intentado en cada curva ir con mucha cautela porque estaba el suelo súper mojado y lo importante aquí era no caerse y bajarse a correr a pie. Y han ido pasando las vueltas. Había un poco de tensión en el grupo, pero bueno, me he bajado a correr con las más rápidas", dijo.

Finalmente, un puesto 17 que dejó contenta a la triatleta catalana después del segmento de atletismo. "La primera vuelta iba un poco por encima de lo que podía e intenté relajarme. Otra vez empezar poco a poco y de manera progresiva. Al final, contenta, por lo menos he acabado", destacó.