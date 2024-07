Daniel Wiffen, de la 'boda roja' de Juego de Tronos a hacer historia para la natación irlandesa

Daniel Wiffen hizo historia y se convirtió en el primer nadador irlandés masculino en subir a los más alto de un podio olímpico, tras imponerse este martes en la final de los 800 libre de los Juegos de París.

Un triunfo que Wiffen, de 23 años, adornó con un nuevo récord olímpico tras completar la prueba en un tiempo de 7:38.19 minutos, casi tres segundos menos que la anterior plusmarca en posesión del ucraniano Mykhailo Romachuk desde los pasados Juegos Olímpicos de Tokio en los que los 800 se estrenaron en el programa masculino.

Wiffen se ha convertido en una de las sensaciones de la natación mundial y su historia es cuanto menos curiosa, pues también hizo sus pinitos en la actuación, y nada más y nada menos que en una de las series más aclamadas de la historia, 'Juego de Tronos', donde participó como extra en la famosa escena de 'La boda roja'.

"No sabía nada de Juego de Tronos cuando era más joven. Mis padres no me dejaban ver la serie, pero creo que mi padre la veía todo el tiempo, y luego mi hermana consiguió un buen papel para trabajar allí: era una de las nietas de Frey (Neyela Frey). Entonces ella entró e hizo su parte, y después yo entré para ser extra en la 'boda roja', en el fondo. Fue genial".