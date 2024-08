Sergio Turull, más conocido como Pitufollow, es el hombre de los retos de correr imposibles, aunque en esta ocasión se ha superado: ha recorrido 1.500 km (de Tarifa a Cap de Creus) para recaudar fondos por el cáncer infantil.

A lágrima viva llegaba el atleta de ultra resistencia e influencer barcelonés a Cap de Creus (Girona) este 30 de julio, después de 23 días corriendo por la costa del mediterráneo español por 11 provincias en las que le han ido acompañando masas de gente que iban corriendo junto a él.

Su llanto ha sido más que justificado, no solo por el increíble esfuerzo realizado y por haber superado un reto tan complicado, sino por haber recaudado más de 50.000 euros, superando todas las expectativas.

Dinero que va destinado a 'El jardín de mi hospi', proyecto que la Fundación Juegaterapia tiene en el hospital materno infantil de la ciudad Málaga. Reto que ha organizado la marca sueca de bebidas funcionales Vitamin Well dentro de su campaña para concienciar sobre la necesidad de mantenerse hidratado durante los meses de verano.

¿Cómo surge el proyecto?Yo me dedico a correr larga distancia desde hace ya 12 años. Al final, he hecho muchas carreras y diversos retos solidarios. Presentamos el proyecto y, junto a uno de los patrocinadores que es Vitamin Well, lo llevamos adelante. Todo ello, aprovechando los retos de larga distancia, ya que tienen muy buena acogida por ser muy llamativos. Entonces, solemos aprovecharlo para vincularlo con alguna causa social y solidaria, en este caso, para el cáncer infantil con Juegaterapia.

Ha tenido una gran acogida, de hecho, se ha visto en todas las personas que se han unido a acompañarle en las distintas etapas. No obstante, ¿en algún momento prefería correr solo?La aceptación del reto ha sido increíble. De hecho, en las ciudades más grandes hemos montado un evento para que la gente pudiera venir y correr los últimos 5 kilómetros conmigo. En el resto de etapas se ha ido uniendo gente y no he tenido ningún momento en el que haya corrido solo. Suele ser gente que se dedica a correr carreras de larga distancia y son muy empáticos. Por ello, van corriendo conmigo, pero me respetan mucho. Me dejan espacio, entienden los momentos de silencio. Voy acompañado, algo que agradezco, pero no vamos todo el rato conversando, sino que hay ese respeto como corredor de ultrafondo.

¿Alguna etapa que le haya costado más o que haya disfrutado en especial?La salida desde Tarifa fue increíble. Nos metimos por toda la costa, que además yo no lo conocía y me pareció un auténtico paraíso. En relación con una etapa dura, destacaría en el momento en el que pasamos por Almería. Especialmente en el momento en que fuimos por una zona un poco más desértica, donde tuvimos unas temperaturas muy altas y fueron unos kilómetros duros. No obstante, hemos disfrutado mucho y descubierto zonas increíbles, además hemos alucinado con la cantidad de personas que nos han recibido. De hecho, incluso en algunos momentos ha tenido que venir la policía a escoltarnos y acompañarnos.

Una de las mayores dificultades del reto son las altas temperaturas, ¿cómo lo ha afrontado?Tengo un equipo de asistencia que va con una furgoneta que es la que me va avituallando cada 5 kilómetros. Ellos llevan comida y agua para que yo pueda bajar mi temperatura corporal y no esté más de 20-30 minutos corriendo bajo el sol. Además, si alguien decide acompañarme, también hay avituallamiento para esas personas y así facilitar esos tramos. Asimismo, también tenemos otro camión de Vitamin Well. Este camión lo que hace es ir por delante de mí por todos los pueblos por los que voy pasando y van repartiendo botellas de la marca para que reciban el mensaje de la importancia de hidratarse con estas temperaturas.

¿Cuál era el objetivo inicial de dinero donado? En nuestra cabeza teníamos pensado que la gente se animara a donar una cifra más humilde, en torno a los 3.000 euros. Sin embargo, ha sido una auténtica sorpresa cómo la gente se ha animado a aportar.

¿Algo que le gustaría conseguir con este nuevo reto?Que se sensibilice este tipo de organizaciones, que se valore el trabajo que hacen y que la gente pueda aportar y sumarse a colaborar con ellas.

Tras este reto, marcha a Kenia, donde tiene el 'Kenya Running Camp'Exacto. Tengo un par de días descanso y el 4 de agosto me voy a Kenia a entrenar por allí.

De hecho, allí es donde tuviste la oportunidad de conocer a Kelvin Kiptum (plusmarquista con la mejor marca de la historia en maratón) y poco después falleció. ¿Cómo recibiste la noticia?Apenas una semana antes de que saliera la triste noticia, tuve la oportunidad de coincidir con él de manera casual en una pista de atletismo y en Kenia, mientras él entrenaba con su grupo. Allí pude conocerlo, saludarlo, hablar con él y hacerme una foto. La verdad es que fue muy impactante porque justo grabé un vídeo de cómo había conocido a un ídolo, una persona a la que admiro muchísimo y con el récord del mundo en maratón. Por ello, para mí fue increíble conocerlo y, una semana después, recibí la terrible noticia.

Este es el reto de mayor distancia que ha hecho, pero ha completado otros de gran dificultad, ¿alguno que se le resista?He hecho numerosos retos a lo largo de los años. El Camino de Santiago lo he realizado 3 veces y en la última, he hecho dos maratones al día, algo que fue realmente duro. Pero cada año el estado de forma es mejor y tengo más experiencia y por ello los retos van subiendo de nivel. Ahora objetivos como tal, no tengo, sin embargo, en septiembre voy a cumplir uno de mis sueños que va a ser correr la Spartathlón. Es una carrera de 246 kilómetros en Grecia, saliendo de Atenas y por asfalto. Por ello, este reto también me está sirviendo como preparación para intentar cumplir ese sueño.

Algunos de estos retos los ha realizado con su hermana (Ana Turull), como el Camino de Santiago. ¿Esto hace que sea más especial?Ella también hace mucho deporte y siempre que podemos unimos fuerzas, nos juntamos e intentamos hacer nuevos retos entre los que hay carreras de todo tipo: triatlón, pruebas más tipo 'crossfit' o carreras de larga distancia. Cumplir objetivos con la familia es lo más bonito que hay.

Cada vez más gente se está animando a correr carreras de larga distancia, ¿considera que ha tenido influencia sobre ello? Creo que a raíz de la pandemia hay mucha gente que ha empezado a practicar deporte. También es cierto que correr es un deporte que se hace con unas zapatillas, se puede practicar cuando se quiera, donde sea y solo. Se ha notado sobre todo en los dos últimos años que en las carreras cuesta encontrar dorsales, se llenan y hay numerosos clubs para corredores. Por ello, no creo que yo sea el culpable de ello, sino que es una cosa un poco de todos. Yo lo que intento es comunicar la pasión que tengo por este deporte y para que la gente intente llevar una vida más sana y activa.

Continuamente está compitiendo, deja un reto e inicia otro. ¿Teme una lesión grave? No lo pienso porque no viviría tranquilo de ser así. No pienso en ello, pero llevo 12 años y por suerte no he tenido ninguna lesión grave. También es cierto que mi cuerpo tolera muy bien todos los kilómetros, todas las carreras de volumen. Obviamente, ningún corredor quiere pasar por una lesión. En el caso de que suceda, siempre habrá alternativas, pero no me quedaré quieto.

Siempre lleva las uñas pintadas de negro, ¿esto tiene algún significado especial? Lo hice por primera vez en 2021 antes de la Ultra Trail de Mont Blanc, que era uno de los sueños que cumplir. Y fue entonces cuando me pinté las siglas de la carrera y la distancia y me fue muy bien la carrera. Desde entonces, sigo este ritual que se va repitiendo en eventos muy importantes. Cuando tengo una carrera importante, me las pinto. Ese momento es de concentración y de decirme a mí mismo, "prepárate que vamos a por todas".

Ahora que comenta la Ultra Trail de Mont Blanc, ¿va a correrla este año? Tenía el dorsal, pero me ha salido la oportunidad de ir a correr la Maratón de Medellín y como la de Mont Blanc la he corrido ya, prefiero posponerla a 2025. Este año me voy a ir a conocer Colombia que nunca he estado y tengo muchas ganas.

Atleta, 'influencer' y con numerosos proyectos siempre entre manos, ¿cómo llega a todo? Llevo muchos años en redes sociales y siempre lo destaco. No es solo correr, sino que en todo momento, estoy con el móvil. Pendiente de los mensajes, de subir contenido en todas las redes sociales y editarlo todo. De hecho, hay mucha gente que piensa que tengo un 'Community Manager' y no es así. Todo lo hago, lo edito y lo publico yo y, por eso, creo que tengo una cuenta bastante cercana con mis seguidores.