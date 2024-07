Lucía Martín-Portugués estalla: "Me critican en vez de alegrarse por lo que he conseguido para España en este ciclo olímpico"

La esgrimista Lucía Martín-Portugués era una de las principales opciones de medalla para la delegación española en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, aunque había muchas esperanzas puestas en ella, fue eliminada al perder con la húngara Anna Marton en el primer combate en el tablón del 32 y salió de la competición destrozada, llorando y lamentando la oportunidad pérdida.

Tras su actuación, y debido a las críticas recibidas en redes sociales, la madrileña expresó en Instagram su malestar por los comentarios ofensivos hacía su persona.

"Me gustaría poder recordaros a todos que detrás de las pantallas hay personas. Personas que pueden leer vuestros comentarios en los medios de comunicación y sentirse todavía peor después de esforzarse muchísimo para llegar hasta aquí. Para mi desgracia no soy de un deporte súper mediático que esté acostumbrado a este tipo de comentarios y por eso supongo que duelen más", declaró en su comunicado en redes sociales.

"Siempre he querido poder devolverle a mi país en unos Juegos Olímpicos todo lo que España me ha hecho sentir a mi representándola por el mundo y cosechando éxitos. Esta vez no ha podido ser y para mi desgracia muchos espectadores de los Juegos se han vuelto profesionales de la esgrima y han estado juzgando mi nivel deportivo y algunos hasta la carrera universitaria que estudio para mi futura retirada del deporte, sin saber nada de mí y mucho menos del deporte de alto nivel", confesó.

"Poder acabar el año dejando a España entre los mejores 4 mejores países del mundo me parece algo precioso, pero la gente ha decido criticarme por perder en segunda ronda en vez de alegrarse por todo lo que he conseguido para mi país en todo este ciclo olímpico", señaló.

Una de las consecuencias de esta eliminación en París podría ser la pérdida de la beca ADO que la permite entrenar y competir dedicándose plenamente a ello.

"Los deportistas cobramos año a año dependiendo de nuestro resultado en el evento más importante en este caso los JJOO. Y es normal que me sienta preocupada por mi futuro en el deporte. Siento haberos decepcionado. Más lo estoy yo, creedme", concluyó.

Lucía Martín-Portugués, de 33 años, se marcha a casa con un sabor amargo, pero con el orgullo de devolver a la esgrima femenina a los Juegos Olímpicos 16 años después.