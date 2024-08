¡Ya estoy recuperada!

¡Buenas a los lectores y lectoras de 20 Minutos!

Después de todos los problemas de salud que he tenido y que os iba comentando, hasta el punto de estar ingresada en Georgia y en Madrid durante varios días, por fin ya estoy completamente recuperada.

Aún estoy en shock después de recibir la noticia de que voy a los Juegos Paralímpicos de París, me hace tanta ilusión…

Cuando me diagnosticaron cáncer, puse mi foco en la capital francesa y eso me ha ayudado mucho a enfrentar el tratamiento con ilusión y entusiasmo, centrándome en mejorar en cada entrenamiento diario.

¿Qué hubiera pasado si no hubiese podido ir a París? Afortunadamente nunca lo sabremos, pero he vivido estos dos últimos meses con miedo de que eso me rompiera por dentro.

Me voy el 31 de agosto junto a mi entrenador y parte del equipo español y voy a levantar todo lo que pueda. Soy consciente de que mi nivel no es el mismo que en los últimos cuatro Juegos, pero terminaré satisfecha porque sabré que he hecho todo lo que podía hacer hasta el final.

Gracias por acompañarme en esta dura y apasionante aventura.