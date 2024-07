Horario y dónde ver el partido de tenis de dobles de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal en los cuartos de final de los Juegos de París

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal vuelan en el cuadro del torneo de tenis de dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024. La pareja de época ya está en cuartos tras vencer sus dos primeros partidos y este miércoles afronta su tercer reto, el pase a unas semifinales en las que ya rozarían las medallas.

El primer partido juntos fue todo un éxito. Pasaron por encima de la pareja argentina formada por González y Molteni, todo un hueso para probar la fiabilidad de ambos en su debut como pareja.

Este martes, en segunda ronda, pudieron con el peligroso tándem neerlandés formado por Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof. El partido fue reñido y duro, aunque también sirvió a la leyenda y a su prometedor relevo para mostrar al resto del cuadro que han llegado para pelear por todo.

Después de las dos satisfactorias batallas, Nadal y Alcaraz se medirán este miércoles a los veteranos estadounidenses Austin Krajicek y Rajeev Ram. Ambos saben muy bien lo que es dedicarse al tenis por pareja a tiempo completo, pero cierto es que no están demasiado acostumbrados a jugar juntos durante la temporada regular.

¿A qué hora es el dobles de Nadal y Alcaraz de cuartos?

El partido de cuartos de final se disputará en horario de tarde, pues Alcaraz deberá jugar antes ante Safiulin su partido de individual. Así, está previsto que no arranque antes de las 19.00 horas, siempre que a Alcaraz no se le alargue su primer partido programado para no antes de las 14.00h.

¿Dónde ver el dobles de Nadal y Alcaraz de cuartos?

El partido será emitido en vivo y en directo a través de RTVE y Eurosport. Además, 20 Minutos ofrecerá a todos sus lectores el minuto a minuto del duelo (también el individual de Alcaraz) y toda la última hora de los deportistas españoles en los Juegos de París.