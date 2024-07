Amenazan de muerte a la DJ francesa que apareció en 'La última cena' de la inauguración de los Juegos

La polémica ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 todavía trae cola por la presunta parodia del cuadro de 'La última cena', un momento que le ha causado muchos problemas a una de las protagonistas. Es el caso de Barbara Butch, DJ francesa que aparecía en el centro de la mesa y que se ha convertido en víctima de una gran "campaña de ciberacoso".

Así lo ha denunciado públicamente la artista en un comunicado en el que asegura haber presentado una demanda contra los 'haters' que la han insultado gravemente en redes sociales.

"Toda mi vida me he negado a ser una víctima: No me callaré", aseguró Barbara, que alega haber sido objeto de "una campaña de ciberacoso y difamación sin precedentes", una situación que trató dejar pasar antes de tomar medidas.

"Si al principio decidí no pronunciarme para dejar que los 'haters' se calmaran, los mensajes que estoy recibiendo son cada vez más extremos. Todo por haber tenido la oportunidad de representar la diversidad de mi país a través del arte y la música, junto a otros artistas e intérpretes que admiro", escribió en Instagram.

La intérprete, también activista, ha sido amenazada de muerte, de torturas y ha recibido insultos antisemitas, homófobos, sexistas y gordofóbicos por parte de muchos usuarios de las redes sociales.

El director de la ceremonia se disculpa

La polémica escena que parecía imitar el cuadro de 'La última cena' y que generó mucho revuelo entre la comunidad católica ha exigido a los responsables de los Juegos a dar explicaciones al respecto.

"Nunca hubo intención de faltar al respeto a ningún grupo religioso. Toda la ceremonia intentó celebrar la tolerancia comunitaria", afirmó la portavoz olímpica Anne Descamps en una rueda de prensa.

Por su parte, el director de la ceremonia, Thomas Jolly, explicó los motivos de esa escena. "La idea era representar una gran fiesta pagana, vinculada a los dioses del Olimpo y, por tanto, a los Juegos Olímpicos. Es Dionisio llegando a una mesa. ¿Por qué está allí? Porque es el dios de la celebración en la mitología griega. Creo que es bastante obvio que la obra de Da Vinci no es mi inspiración", zanjó.