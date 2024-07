Los problemas de salud mental obligaron a Simone Biles a abandonar Tokio 2020 y a alejarse de la competición durante dos años. Ahora, la legendaria gimnasta norteamericana ha vuelto más fuerte que nunca y, por el camino, ha ayudado a concienciar sobre la importancia de la salud mental en el deporte. La prueba de ello es Beacon, el perro que el equipo de gimnasia artística de Estados Unidos ha incorporado a su staff.

El can, un golden retriever de cuatro años que cuenta con su propia acreditación para acceder a los recintos deportivos junto al equipo —con la consigna 'goodest boy', en español el chico más bueno—, es el primer perro de terapia oficial con el que cuenta USA Gymnastics.

"Percibe el estrés y va hacia esa persona inmediatamente", explicó su entrenadora, Tracey Callahan Molnar, sobre el efecto de Beacon en los atletas en una entrevista en ESPN. "Absorben el estrés de las personas a las que alivian", añadió, por lo que "aunque esté dos horas tumbado, después está agotado".

El animal estuvo presente en las pruebas de clasificación del equipo estadounidense a los Juegos Olímpicos el pasado mes de junio y, aunque no ha sido posible que esté en París, sus imágenes junto al equipo norteamericano se han viralizado.

"Gracias a Dios por Beacon. Día 1 de pruebas hecho, a por el día 2", escribió Sunisa Lee el pasado 29 de junio, cuando arrancaron las pruebas, en su Instagram junto a varias imágenes, entre ellas una con su nuevo compañero. "Beacon, ¡te amo tanto! ¡Es tan lindo! Ya le he dicho a la gente que esto es lo mejor que USA Gymnastics puede hacer por nosotros", aseguró Joscelyn Roberson a The New York Times en los campeonatos nacionales en Fort Worth.

También Shilene Jones celebró la llegada de Beacon al equipo: "Creo que bloquea la realidad y a veces eso es bueno para nosotros, para no pensar demasiado las cosas", señaló la gimnasta, que reconoció que "me distrae de la realidad del dolor".

La directora ejecutiva del USA Gymnastics, Li Li Leung, aseguró el pasado mes de junio que "no hay duda de que se aprendió una lección de Tokio en términos de que el bienestar mental es críticamente importante", y puso en valor las medidas tomadas al respecto además de la llegada de Beacon: un psicólogo deportivo hizo sesiones de atención plena en el estadio durante los nacionales, la campeona olímpica Carly Patterson acudió a dar consejos y charlas de apoyo a las gimnastas, y profesionales de la salud mental permanecen de guardia durante las competiciones de gimnasia en Estados Unidos.