Carla Suárez, extenista y comentarista en París 2024: "Los Juegos me ayudaron a superar mi enfermedad"

Carla Suárez, leyenda del tenis español, sabe muy bien lo que es hacer historia en los Juegos Olímpicos. La extenista no se hizo con ninguna medalla en sus cuatro participaciones, pero sí logró un gran hito: participar en Tokio 2020 tras anunciar su retirada y superar un linfoma de Hodgkin en plena pandemia de la covid.

A esta edición ya no llega como jugadora, pero sí como comentarista muy experta en su deporte para narrar todos los detalles de la competición en los micrófonos de Max y Eurosport, la casa de los Juegos Olímpicos en España donde emitirán más de 3.600 horas de contenido olímpico en directo en TV y streaming del 26 de julio al 11 de agosto. Sobre esta nueva experiencia y su paso por los Juegos reflexiona en una entrevista exclusiva concedida a 20 Minutos antes del arranque de la competición.

¿Cómo afronta, como comentarista, una cita olímpica?Son sensaciones diferentes. Lo pensaba el otro día, desde que me hice profesional en 2008 no me había perdido ningunos Juegos Olímpicos. Ahora que ya que ya estoy retirada, el hecho de verlo desde el otro lado, desde la barrera, me da un poquito de nostalgia por no poder estar allí. Al final todo son procesos, todo tiene su tiempo y tengo mucha ilusión de vivirlo desde aquí.



Tras su retirada y ya un tiempo comentando, ¿no se van esas ganas de jugar?Si te soy sincera, al comentar torneos WTA o Grand Slams no había tenido esa sensación, pero sí que es verdad que los Juegos son diferentes, únicos, especiales. Y bueno, pues tenía esa sensación agridulce de no poder estar allí. Pero bueno, soy consciente de que ahora me toca vivirlo desde aquí.

¿Qué cambia cuando se entra a competir bajos los aros olímpicos?

El cuadro es más reducido... al solo poder ir cuatro jugadores por país, eso hace que no estén en los mejores del mundo. Eso sí, los jugadores y jugadoras son mucho más conscientes de que juegan por su país, que cada victoria cuenta. El tenis, al ser un deporte global, siempre tiene mucha visualización, pero en unos Juegos Olímpicos se multiplica.

España se viven mucho los Juegos Olímpicos, se le da mucho valor

Usted que siempre ve un detalle más que se le escapa al resto... ¿Qué opciones ve para el equipo español?Pues mira, a nivel femenino, en el cuadro individual las opciones son pocas. Creo que donde podemos tener más opciones es en el dobles con Sara Sorribes y Cristina Bucsa, que hicieron un gran torneo en Madrid en un escenario muy importante. Yo creo que, si están tranquilas... No te digo que vaya a ser una opción segura de medalla, porque decir eso es muy arriesgado, pero creo que van a tener más opciones ellas dos en el doble que en individual.

En masculino yo creo que a nivel individual tenemos muchas opciones con Carlos Alcaraz y las opciones de Rafa pueden ser altas también, pero va a depender de un buen sorteo, no es cabeza de serie y eso puede hacer que juegue pronto contra Djokovic o algún rival muy duro. Y luego en el dobles creo que tienen muchas opciones, pero no solo con Carlos y Rafa, a Marcel y a Pablo también tenemos que tenerlos presentes.

En el cuadro femenino ha habido bajas importantes, ¿cómo analiza usted lo ocurrido?Pese a las bajas tenemos a Swiatek, Coco Gauff... hay jugadoras muy potentes, muy buenas, que optan a las medallas. Y en cuanto a esas bajas, en España se viven mucho los Juegos Olímpicos, se le da mucho valor,

es un orgullo para todos los deportistas, pero en otros países no se vive así y renunciar les cuesta muy poco. Otras veces es por un tema de calendario, no querer cambiar de superficie y optan por descansar.



¿Ha podido hablar con las españolas?Sí, le mandé un mensajito a Sorribes y les di muchos ánimos. No hablé con Cristina, pero bueno, se lo trasladé por parte de Sara y también he hablado con Anabel Medina para desearles mucha suerte y que disfruten de una experiencia única.

Tras este análisis, pasemos a su participación como comentarista. Caber recordar que usted todavía participó como jugadora en los anteriores, ¿cómo va a vivir esta primera edición tras los micrófonos?Yo lo voy a vivir con la misma ilusión. Al final yo como comentarista quiero que la gente, cuando esté viendo el tenis, se divierta, lo disfrute y se emocione. Para mí no habría más orgullo que el poder comentar una posible medalla para los nuestros.

Estar en los Juegos también es una experiencia única para mí.

En esa última edición su participación fue todo un logro. Anunció su retirada, llegó el parón de la covid y luchó contra un linfoma de Hodgkin durante meses antes de saltar a la pista. ¿Cómo superó esos meses?Pues mira, al principio me costó digerirlo bastante. Yo había anunciado mi retirada y tenía la ilusión de, en mi último año, poder participar en Tokio 2020 y durante la covid se anunció que se cancelaban. No sabíamos si se iban a aplazar como luego pasó y al principio me afectó mucho porque yo lo tenía entre ceja y ceja, me dolió bastante.

Luego llega la noticia del linfoma. Eso ya es un tema de salud, no dependía de mí, pero luego hubo una luz al final del túnel porque anunciaron los Juegos en 2021 y eso me ayudó mucho a tener un objetivo para superar la enfermedad. Por suerte todo salió bien y por suerte pudimos [junto a Garbiñe Muguruza] disfrutarlo.

Los tiempos de recuperación fueron de récord. ¿Cómo se ven los Juegos después de un proceso así, que reflexiones le asaltan la mente?Cuando echas un poco la vista atrás es orgullo lo que sientes. Estar ahí es lo máximo para una deportista que quiere representar a su país. Ahora va a ser bonito poder compartir con mis compañeros experiencias, vivencias y anécdotas y poder aprender de otros deportes. Como comentarista, estar en los Juegos también es una experiencia única para mí.



¿Cómo se entrena para comentar un evento así y poder compartir sus conocimientos y también sus sentimientos a los espectadores?Los sentimientos intentas apartarlos para centrarte en el público que tú crees que te está viendo. Siempre pienso en lo que creo que a ellos les gustaría escuchar y sentir cuando hablas y en encontrar el balance. En los Juegos hay espectadores que te están escuchando y que saben mucho de tenis y otros que no saben tanto o que están empezando a entenderlo.



Los sentimientos intentas apartarlos para centrarte en el público

Habrá mucha gente que ya le haya escuchado en sus retransmisiones de la WTA, pero mucha otra gente se va a reencontrar con Carla Suárez mucho tiempo después...Ojalá que ocurra ese reencuentro, que podamos contar momentos épicos, momentos de medalla. Sería algo superespecial.

También sabemos que este público es diferente al que me escucha durante el año y el objetivo es un poco también enganchar a ese público para que no solo vea los Juegos Olímpicos, sino que también se enganche luego al circuito WTA y al ATP.

Ahora en su equipo también 'juegan' sus dos hijas pequeñas, ¿cómo se compagina el duro trabajo de unos Juegos con la familia?Bueno, intento compaginarlo con la familia, ellos me ayudan. Mi hermano, mis padres han podido disfrutar de ellas mientras yo sacaba ratitos para estudiar a las jugadoras y preparar todo. Yo estaré en Madrid y las niñas en Barcelona, voy a estar mucho más tranquila y voy a poder descansar bien.