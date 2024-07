Miquel Travé, hundido tras ser "alejado de la plata" por "escasos centímetros"

Al piragüista Miguel Travé le costaba ayer encontrar consuelo tras haber realizado una gran jornada en eslalón C1, pero haber sido "alejado de la plata" por "escasos centímetros". De hecho, tras la prueba, tuvo que ser consolado por el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz, quien le abrazó y le recordó lo "orgulloso" que estaba de su actuación.

"Levanta la cabeza porque has hecho historia", le dijo Hernanz a Travé, según un vídeo que la propia Real Federación Española de Piragüismo subió a sus redes sociales.

"Escasos centímetros me alejan de la plata al quinto puesto, son cosas del deporte; hay muchos detalles a controlar y no se puede controlar todo", expresó ante los medios el palista tras su debut olímpico. El deportista de 24 años subrayó lo "duro que es estar tan cerca de la medalla y no conseguirla".

"Yo creo que luego lo veré un poco en perspectiva, aunque ahora mismo duele, no obstante sé que la quinta posición en la final en mis primeros Juegos ya es un buen resultado", remarcó.

Respecto al error que lo catapultó al quinto puesto pese a tener el segundo mejor tiempo, afirmó que "este deporte es así". "Hay que estar atento de la primera hasta la última, 23 puertas y muchos palos y hay que gestionarlos todos", explicó. El catalán comentó que ya tiene en mente los próximos Juegos y que "la meta es estar en el podio". Travé seguirá compitiendo en París 2024 en la modalidad de Kayak cross, en la que intentará "sacar un poco toda la rabia y fuerzas e intentar sacar un buen resultado".