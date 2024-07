Españoles este martes en los Juegos Olímpicos: horarios, eventos deportivos y opciones de medalla de España

España suma una medalla tras el bronce de Fran Garrigós en judo. El equipo nacional tiene como objetivo superar las 22 alcanzadas en Barcelona 1992. Para ello, la delegación española parte con su segunda representación más numerosa en la historia, con 382 deportistas, 68 más que los que acudieron a Tokio 2021; solo por debajo de los 430 de Barcelona 1992 (debido a la condición de anfitriones).

Miquel Travé en piragüismo eslalon C1 y Hugo González de Oliveira en 100 metros espalda fueron los españoles que estuvieron más cerca de lograr medalla este lunes. Entre los españoles que podrían competir este martes por medallas están los triatletas Roberto Sánchez, Antonio Serrat y Alberto González. Además, en esta jornada cabe destacar el España vs Grecia de baloncesto masculino (la Familia se juega tener opciones de pasar a la siguiente fase), el España vs Egipto de fútbol masculino, el España vs Países Bajos de balonmano femenino y el segundo partido de dobles de tenis de Nadal y Alcaraz.

Surf

2.12: Nadia Erostarbe vs Matsuda Shino. 3ª Ronda femenina.

Triatlón

8.00: Masculino. Roberto Sánchez, Antonio Serrat y Alberto González.

Bádminton

8.30: Pablo Abián. Individual hombres. Fase de grupos.

Tiro

9.00: Fátima Gálvez y Mar Molné. Foso olímpico mujeres. Clasificación.

9.00: Andrés García y Alberto Fernández. Foso olímpico hombres. Clasificación.

Remo

9.50: Virginia Díaz. Scull individual femenino. Cuartos de final.

​11.10: Aleix García y Rodrigo Conde. Doble scull hombres. Semifinales.

Hockey hierba

10.00: España vs Francia. Fase de grupos masculina.

Natación

11.07: Arbidel González. 200 metros mariposa masculino.

11.31: Sergio de Celis. 100 metros libres masculino.

13.00: 4x200 metros estilo libre masculino. Eliminatorias.

Baloncesto

11.00: España vs Grecia. Fase de grupos masculina.

Doma

11.00: José Daniel Martín, Francisco de Borja Carrascosa y Juan Antonio Jiménez. Individual.

​11.00: Doma por equipos.

Tenis de mesa

11.00: Álvaro Robles. Individual masculino.

Judo

11.12: Cristina Cabaña. 1ª Ronda femenina -63 kg.

Tenis

Hora por confirmar. Nadal/Alcaraz vs Griekspoor/Koolhof y Carreño/Granollers vs Ebben/Peers. 2ª Ronda dobles masculino.

Hora por confirmar. Bucsa/Sorribes vs Podoroska/Carle. 2ª Ronda dobles femenino.

Boxeo

11.32: Rafael Lozano. 1ª Ronda masculina 51 kg.

Vela

12.00: iQFOil mujeres. Pilar Lamadrid. Final.

12.00: iQFOil hombres. Ignacio Baltasar. Final.

15.45: 49er FX mujeres. Tamara Echegoyen y Paula Barceló.

16.35: 49er hombres. Diego Botin y Florian Trittel.

Balonmano

14.00: España vs Países Bajos. Fase de grupos femenino.

Tiro con arco

14.49: Pablo Acha. Individual recurvo masculino.

Fútbol

15.00: España vs Egipto. Fase de grupos masculino.

Piragüismo en eslalon

15.00: Miren Lazkano. Canoa C1 femenino.

16.00: Pau Echaniz. Kayak K1 hombres.

Voley playa

17.00: Herrera/Gavira vs Gauthier-Rat/Krou. Fase de grupos masculino.

21.00: Fernández/Soria vs Santos/Ramos. Fase de grupos femenino.

Baloncesto 3x3

21.00: España vs Azerbaiyán. Fase de grupos femenina.

Waterpolo