El medallista español que se postula para 'Masterchef': "A ver si me llaman..."

Fran Garrigós, primer y único medallista en el arranque de los Juegos Olímpicos de París 2024, se ha propuesto seguir los pasos de otro exitoso deportista español, Saúl Craviotto, tras aprovechar su éxito en judo para postularse para participar en el programa de RTVE MasterChef.

El judoca no perdió su ocasión al ser preguntado en una entrevista con la televisión pública española por sus aficiones: "Me gusta cocinar...", aseguró antes de que la presentadora correspondiera la indirecta y le lanzara la hipotética pregunta de su participación en el programa de cocina. "A ver si me llaman...", respondió discreto.

En realidad, no es la única manifestación del campeón al respecto, pues su padre también instigó la campaña en una entrevista tras la victoria de su hijo. "A él, en realidad, lo que le gustaría es ir a MasterChef. A ver si ahora que ha sido medallista lo llaman. Si hubiera uno por parejas, ellos lo ganarían", dijo sobre las posibilidades que tendría Fran con su novia, también judoka, Ana Pérez.

Craviotto ya ha triunfado en los Juegos y en los fogones, quizás Garrigós sea el próximo, quién sabe, si tiene la oportunidad de lucirse en las cocinas como en los tatamis.